Ein Tag mit dem steirischen Skistar von morgen

Intensives Training und wenig Freizeit

Einen Tag begleitete die „Krone“ den Skistar von morgen. Schon um 7.30 Uhr steht Jakob mit seinen Trainern auf der Piste am Hauser Kaibling, Super-G-Training steht an. „Gefrühstückt hab ich nix, das vertrag ich so früh nicht“, grinst er. Um dann mit vollem Fokus und kräftigem Stockeinsatz in den Trainingslauf zu starten. Eindrucksvoll demonstriert der Youngster sein Können, fegt mit atemberaubender Schieflage um die Tore, hebt über der Kuppe ab, landet kontrolliert und passiert problemlos die nächsten Tore. Trainiert wird aber nicht nur Super-G, sondern auch Slalom und Riesentorlauf: „Mir taugt alles, spezialisieren möchte ich mich jetzt aber noch nicht.“