Ein Tag mit dem steirischen Skistar von morgen

Der Knittelfelder Jakob Findl hat das Potenzial, einmal in die Fußstapfen von Ski-Größen wie Vincent Kriechmayr zu treten. Dafür trainiert der Youngster in der Ski-Akademie Schladming täglich so hart er kann!
„Irgendwann möchte ich den Sprung in den Weltcup schaffen, bei Olympia dabei sein und in Kitzbühel und Schladming starten. Beim Nightrace dabei zu sein, das muss schon ein Wahnsinns-Gefühl sein“, träumt Jakob Findl. Durchaus besteht für den 15-jährigen Knittelfelder Hoffnung dazu. Denn nicht umsonst zählt er zu den größten Nachwuchstalenten in Österreich, wie auch Patrick Urban, sportlicher Leiter der Ski-Akademie Schladming, bestätigt.
Der Talenteschmiede sind bereits zahlreiche Stars entsprungen – wie etwa Vincent Kriechmayr, Marco Schwarz, Renate Götschl oder Julia Scheib. Dort legt Jakob mit seinen Mitschülern den Grundstein für seine Karriere – nicht nur sportlicher Natur! Denn sollte es mit den sportlichen Zielen nicht funktionieren, hat er eine fundierte Handelsakademie-Ausbildung in der Hand.
Intensives Training und wenig Freizeit
Einen Tag begleitete die „Krone“ den Skistar von morgen. Schon um 7.30 Uhr steht Jakob mit seinen Trainern auf der Piste am Hauser Kaibling, Super-G-Training steht an. „Gefrühstückt hab ich nix, das vertrag ich so früh nicht“, grinst er. Um dann mit vollem Fokus und kräftigem Stockeinsatz in den Trainingslauf zu starten. Eindrucksvoll demonstriert der Youngster sein Können, fegt mit atemberaubender Schieflage um die Tore, hebt über der Kuppe ab, landet kontrolliert und passiert problemlos die nächsten Tore. Trainiert wird aber nicht nur Super-G, sondern auch Slalom und Riesentorlauf: „Mir taugt alles, spezialisieren möchte ich mich jetzt aber noch nicht.“
Verschnaufpause gibt es nur kurz: Nach dem Skitraining geht’s schnell zum Mittagessen. 45 Minuten Pause, dann ab zum Konditions- und Krafttraining. Die Ausbildung ist intensiv, Freizeit spärlich, durchs Internat und die Skirennen sieht der Hobby-Fußballer seine Familie oft mehrere Wochen nicht. Aber: „Es macht mir richtig Spaß!“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.