Jakob auf Erfolgskurs

Ein Tag mit dem steirischen Skistar von morgen

Steiermark
27.01.2026 17:09
Jakob Findl ist die steirische Zukunftshoffnung im alpinen Skisport.
Jakob Findl ist die steirische Zukunftshoffnung im alpinen Skisport.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von Monika König-Krisper
Von Monika König-Krisper

Der Knittelfelder Jakob Findl hat das Potenzial, einmal in die Fußstapfen von Ski-Größen wie Vincent Kriechmayr zu treten. Dafür trainiert der Youngster in der Ski-Akademie Schladming täglich so hart er kann! 

0 Kommentare

„Irgendwann möchte ich den Sprung in den Weltcup schaffen, bei Olympia dabei sein und in Kitzbühel und Schladming starten. Beim Nightrace dabei zu sein, das muss schon ein Wahnsinns-Gefühl sein“, träumt Jakob Findl. Durchaus besteht für den 15-jährigen Knittelfelder Hoffnung dazu. Denn nicht umsonst zählt er zu den größten Nachwuchstalenten in Österreich, wie auch Patrick Urban, sportlicher Leiter der Ski-Akademie Schladming, bestätigt.

Patrick Urban, sportlicher Leiter der Ski-Akademie, mit „Krone“-Redakteurin Monika König Krisper
Patrick Urban, sportlicher Leiter der Ski-Akademie, mit „Krone“-Redakteurin Monika König Krisper(Bild: Mario Urbantschitsch)

Der Talenteschmiede sind bereits zahlreiche Stars entsprungen – wie etwa Vincent Kriechmayr, Marco Schwarz, Renate Götschl oder Julia Scheib. Dort legt Jakob mit seinen Mitschülern den Grundstein für seine Karriere – nicht nur sportlicher Natur! Denn sollte es mit den sportlichen Zielen nicht funktionieren, hat er eine fundierte Handelsakademie-Ausbildung in der Hand.

Die jungen Talente beim Aufwärmen vor dem Pistentraining
Die jungen Talente beim Aufwärmen vor dem Pistentraining(Bild: Mario Urbantschitsch)
(Bild: Mario Urbantschitsch)
Jakob kurz vor dem Trainingsstart: voll fokussiert!
Jakob kurz vor dem Trainingsstart: voll fokussiert!(Bild: Mario Urbantschitsch)
Los geht‘s!
Los geht‘s!(Bild: Mario Urbantschitsch)
(Bild: Mario Urbantschitsch)

Intensives Training und wenig Freizeit
Einen Tag begleitete die „Krone“ den Skistar von morgen. Schon um 7.30 Uhr steht Jakob mit seinen Trainern auf der Piste am Hauser Kaibling, Super-G-Training steht an. „Gefrühstückt hab ich nix, das vertrag ich so früh nicht“, grinst er. Um dann mit vollem Fokus und kräftigem Stockeinsatz in den Trainingslauf zu starten. Eindrucksvoll demonstriert der Youngster sein Können, fegt mit atemberaubender Schieflage um die Tore, hebt über der Kuppe ab, landet kontrolliert und passiert problemlos die nächsten Tore. Trainiert wird aber nicht nur Super-G, sondern auch Slalom und Riesentorlauf: „Mir taugt alles, spezialisieren möchte ich mich jetzt aber noch nicht.“

Verschnaufpause gibt es nur kurz: Nach dem Skitraining geht’s schnell zum Mittagessen. 45 Minuten Pause, dann ab zum Konditions- und Krafttraining. Die Ausbildung ist intensiv, Freizeit spärlich, durchs Internat und die Skirennen sieht der Hobby-Fußballer seine Familie oft mehrere Wochen nicht. Aber: „Es macht mir richtig Spaß!“

Steiermark

