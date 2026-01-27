Trophy "shot"
Broken chamois in bed: Kitz winner Feller explains
During Manuel Feller's celebration after his sensational slalom victory in Kitzbühel, his "Golden Chamois" took a bit of a knock. "It didn't fall very far, it was just slightly damaged," says 33-year-old Feller, revealing what made his triumph "even more wonderful."
In any case, it was a post that attracted a lot of attention. "I'm still dreaming," Feller wrote on Monday morning alongside a picture showing him lying in bed. In his hand he is holding his chamois, which he received after his slalom victory on the Ganslern slope.
However, his trophy was apparently broken during the celebrations. While the chamois is in his hands, the base and plaque are on the bedside table.
"At some point, it looked down"
According to Feller, he "celebrated well" with his closest friends and family. And what happened to the chamois? "Not much really happened, the thing is very delicate, not suitable for partying. At some point, it looked down," Feller smiles in an ORF interview.
RTL farewell on the Planai
He looks back on a "brutally emotional" day. The red-white-red ski fans celebrated with him, some with tears in their eyes. "It makes the whole thing even more beautiful when you see how happy people are for you," said Feller, who will compete in his last giant slalom on the Planai on Tuesday.
