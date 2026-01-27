Kaputte Gams im Bett: Kitz-Sieger Feller klärt auf

Bei Manuel Fellers Feier nach seinem sensationellen Slalom-Sieg in Kitzbühel bekam seine „Goldene Gams“ etwas ab. „Sie ist nicht groß heruntergefallen, sie ist ein bisschen angeschossen gewesen“, erzählt der 33-jährige Feller und verrät, was seinen Triumph „noch schöner“ machte.
Es war jedenfalls ein Posting, das die Blicke auf sich zog. „Ich träume immer noch“, schrieb Feller am Montagvormittag zu einem Bild, das ihn im Bett liegend zeigt. In der Hand hält er seine Gams, die er nach seinem Slalom-Sieg am Ganslernhang erhalten hatte.
Seine Trophäe ging bei den Feierlichkeiten jedoch offenbar kaputt. Denn während sich die Gams in seinen Händen befindet, steht der Sockel samt Plakette am Nachttisch.
„Irgendwann hat sie nach unten geschaut“
Laut Fellers Angaben hat er seinen Triumph mit seinem engsten Kreis „gut gefeiert“. Und was ist mit der Gams passiert? „Es ist eigentlich nicht viel passiert, das Ding ist sehr filigran, nicht zum Party machen geeignet. Irgendwann hat sie dann nach unten geschaut“, schmunzelt Feller im ORF-Interview.
RTL-Abschied auf der Planai
Er blickt auf einen „brutal emotionalen“ Tag zurück. Die rot-weiß-roten Ski-Fans feierten mit, einige hatten Tränen in den Augen. „Das macht das ganze noch schöner, wenn du siehst, wie sich die Leute mit dir mitfreuen“, so Feller, der am Dienstag auf der Planai seinen letzten Riesentorlauf bestreiten wird.
