Kaputte Gams im Bett: Kitz-Sieger Feller klärt auf

RTL-Abschied auf der Planai

Er blickt auf einen „brutal emotionalen“ Tag zurück. Die rot-weiß-roten Ski-Fans feierten mit, einige hatten Tränen in den Augen. „Das macht das ganze noch schöner, wenn du siehst, wie sich die Leute mit dir mitfreuen“, so Feller, der am Dienstag auf der Planai seinen letzten Riesentorlauf bestreiten wird.