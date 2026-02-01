Vorteilswelt
Vollgas in Wels

moto-austria 2026: Das Highlight für Motorradfans

Oberösterreich
01.02.2026 00:01
Bezahlte Anzeige
(Bild: moto-austria)
Porträt von Bezahlte Anzeige
Von Bezahlte Anzeige

Motorradfans aufgepasst: Von 6. bis 8. Februar 2026 dreht sich in der Messe Wels wieder alles um Geschwindigkeit, Sound und pure Leidenschaft auf zwei Rädern. Die moto-austria 2026 geht in die nächste Runde – größer, actionreicher und spektakulärer denn je.

Über 680 Motorräder, über 205 Aussteller und ein Showprogramm, das Adrenalin garantiert, machen die Veranstaltung zum Pflichttermin für alle Biker und Rollerfans.

Österreichs größte Motorradmesse
Die moto-austria ist mehr als nur eine Ausstellung – sie ist Österreichs größtes Motorrad- und Roller-Event und zugleich die einzige Importeursmesse des Landes. Das bedeutet: Alle großen Marken präsentieren ihre neuesten Modelle direkt vor Ort. Von sportlichen Superbikes über Touring-Maschinen bis hin zu Rollern und Offroad-Bikes ist alles vertreten, was das Bikerherz höherschlagen lässt.

(Bild: moto-austria)

Besonderes Augenmerk liegt dabei auf den zahlreichen Österreich-Premieren. Viele Modelle sind hier erstmals live zu sehen – ein klarer Vorteil für alle, die sich frühzeitig über die Neuheiten der kommenden Saison informieren wollen.

Testen, staunen, erleben
Ein echtes Highlight ist der Offroad-Testparcours, auf dem Besucher selbst aktiv werden können. Statt nur schauen, heißt es hier: aufsitzen, Gas geben und echtes Fahrgefühl erleben. Genau dieser Mix aus Information und Action verleiht der moto-austria ihren unverwechselbaren Eventcharakter.

(Bild: moto-austria)

Dazu kommt ein dichtes Rahmenprogramm, das für Unterhaltung sorgt – auch abseits der Messestände. Shows, Vorführungen und interaktive Bereiche machen die Messe zu einem Erlebnis für alle Sinne.

Spektakuläre Shows inklusive
Für staunende Gesichter sorgt unter anderem die Masters of Dirt Pop-up Show, die Freestyle-Action auf höchstem Niveau verspricht. Waghalsige Sprünge, spektakuläre Tricks und jede Menge Showeffekte bringen Festivalstimmung in die Hallen der Messe Wels. Hier wird nicht nur über PS gesprochen – sie werden eindrucksvoll in Szene gesetzt.

(Bild: moto-austria)

Treffpunkt der Szene
Die moto-austria ist längst zum Fixpunkt der heimischen Motorrad-Community geworden. Hersteller, Händler, Szenegrößen und Fans treffen hier aufeinander, tauschen sich aus und feiern gemeinsam ihre Leidenschaft. Ob Einsteiger, Wiedereinsteiger oder erfahrener Biker – die Messe bietet Inspiration, Beratung und Unterhaltung für jedes Niveau.

Drei Tage Vollgas
Vom 6. bis 8. Februar 2026 wird Wels erneut zum Zentrum der Motorradwelt. Wer Bikes liebt, Trends entdecken und Action erleben will, kommt an der moto-austria nicht vorbei.

(Bild: moto-austria)

Ein Wochenende, hunderte Bikes und unzählige Highlights – die moto-austria 2026 verspricht auch heuer wieder Motorradleidenschaft pur.

Oberösterreich

