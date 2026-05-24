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Knicks brauchen nur noch einen Sieg zum Finale

US-Sport
24.05.2026 09:23
Jalen Brunson (re.) von den New York Knicks im Duell mit Jarrett Allen von den Cleveland ...
Jalen Brunson (re.) von den New York Knicks im Duell mit Jarrett Allen von den Cleveland Cavaliers(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Gregory Shamus)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Den New York Knicks fehlt in der NBA nur noch ein Sieg zum ersten Einzug in ein Finale seit 1999. Das 121:108 im dritten Spiel der „best of seven“-Serie gegen die Cleveland Cavaliers war der zehnte Sieg in Serie für die New Yorker.

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Jalen Brunson steuerte 30 Punkte zum Auswärtssieg der Knicks bei, Mikal Bridges 22 und OG Anunoby 21. Bester Werfer für die Cavaliers war Evan Mobley mit 24 Zählern. Unter den Zuschauern waren Popstar Taylor Swift und NFL-Profi Travis Kelce.

Zehn Partien in Serie
Die New York Knicks, in der Regular Season die Nummer drei im Osten, haben nun zehn Partien in Serie gewonnen und besitzen vier Matchbälle zum Finaleinzug. Das vierte Duell in der Serie findet in der Nacht auf Dienstag statt. Einen 0:3-Rückstand hat in der NBA-Historie noch kein Team in einem Play-off-Halbfinale wettgemacht. Der letzte Meistertitel der Knicks datiert von 1973.

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