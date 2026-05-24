Knicks brauchen nur noch einen Sieg zum Finale

Zehn Partien in Serie

Die New York Knicks, in der Regular Season die Nummer drei im Osten, haben nun zehn Partien in Serie gewonnen und besitzen vier Matchbälle zum Finaleinzug. Das vierte Duell in der Serie findet in der Nacht auf Dienstag statt. Einen 0:3-Rückstand hat in der NBA-Historie noch kein Team in einem Play-off-Halbfinale wettgemacht. Der letzte Meistertitel der Knicks datiert von 1973.