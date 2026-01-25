Das Menü der Regierung schmeckt vielen grad nicht

Marchfelder Erbsen, steirische Äpfel, argentinische Rindersteaks und Gulaschkanonen – dieses Potpourri bekamen die Österreicher in der abgelaufenen Woche von der Politik serviert. Schmeckt uns das Menü?
Die Erbsen und Äpfel – die stammen aus der von Vizekanzler Andreas Babler am vergangenen Sonntag veröffentlichten Liste von Lebensmitteln, bei denen die Mehrwertsteuer ab Sommer auf 4,9 Prozent reduziert werden soll. Umgehend wurde diese mit den Koalitionspartnern unabgestimmte rote Liste in der Luft zerrissen – ÖVP-Minister Norbert Totschnig fordert, dass auch für Fleisch die Mehrwertsteuer gesenkt wird.
Solches aus Argentinien will Totschnig aber nicht, er bleibt im Gegensatz zu Partei- und Koalitionskollegen wackerer Kämpfer gegen das Mercosur-Abkommen mit Lateinamerika, das uns argentinisches (Hormon-)Billigfleisch bescheren würde. Uneinigkeit in Österreich wie der EU, wo das Parlament Mercosur bremst.
Nebenbei verzettelt sich die Regierung auch in der Frage, wie lange die jungen Männer an die Gulaschkanone, also zum Bundesheer, sollen. Die türkis-rot-pinke Koalition in allen Fragen uneins? Nein, einig war man sich, wie diese Woche bekannt wurde, beim Ruhigstellen der Beamtengewerkschafter: weniger Geld für die Beamten, aber mehr für die Gewerkschafter. Ein übler Deal. Kein Wunder, wenn diese Regierung so vielen gar nicht schmeckt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.