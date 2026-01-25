Das Menü der Regierung schmeckt vielen grad nicht

Nebenbei verzettelt sich die Regierung auch in der Frage, wie lange die jungen Männer an die Gulaschkanone, also zum Bundesheer, sollen. Die türkis-rot-pinke Koalition in allen Fragen uneins? Nein, einig war man sich, wie diese Woche bekannt wurde, beim Ruhigstellen der Beamtengewerkschafter: weniger Geld für die Beamten, aber mehr für die Gewerkschafter. Ein übler Deal. Kein Wunder, wenn diese Regierung so vielen gar nicht schmeckt.