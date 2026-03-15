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Häusliche Gewalt: Welche Reformen braucht es?

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15.03.2026 17:30
Was braucht es, um Opfern häuslicher Gewalt zu helfen?
Was braucht es, um Opfern häuslicher Gewalt zu helfen?(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)
Porträt von Tamara Krammer
Von Tamara Krammer

Nur drei Monate nach der Diskussion über neue rechtliche Initiativen wie das „Nur Ja heißt Ja“-Prinzip erschüttert eine neue Bluttat in Innsbruck die Öffentlichkeit. Welche Schritte würden Sie für wirksam halten, um Gewalt an Frauen zu verhindern?

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Häusliche Gewalt beginnt oft mit psychischer Kontrolle. Obwohl Österreich mit dem Gewaltschutzgesetz und der Möglichkeit von Wegweisungen ein solides rechtliches Fundament besitzt, zeigt die Tat in Innsbruck eine kritische Schwachstelle: Wenn Täter behördliche Anordnungen ignorieren und sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung verschaffen, stoßen rein administrative Verbote an ihre Grenzen.

Welche Konsequenzen müssen folgen, wenn Betretungs- und Annäherungsverbote ignoriert werden? Welche Rolle spielen Frühwarnzeichen wie übermäßige Kontrolle und Eifersucht in der Prävention? Welche zusätzliche Unterstützung benötigen soziale Dienste und Frauenhäuser, um in Akutfällen schneller reagieren zu können? Teilen Sie Ihre Meinung mit uns und der Community in den Kommentaren und diskutieren Sie mit!

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