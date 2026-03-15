Häusliche Gewalt: Welche Reformen braucht es?

Welche Konsequenzen müssen folgen, wenn Betretungs- und Annäherungsverbote ignoriert werden? Welche Rolle spielen Frühwarnzeichen wie übermäßige Kontrolle und Eifersucht in der Prävention? Welche zusätzliche Unterstützung benötigen soziale Dienste und Frauenhäuser, um in Akutfällen schneller reagieren zu können? Teilen Sie Ihre Meinung mit uns und der Community in den Kommentaren und diskutieren Sie mit!