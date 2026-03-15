Jonas Vingegaard gewinnt Paris-Nizza überlegen!

Vingegaard mit vier Minuten Vorsprung

Vingegaard entschied die von Kälte und Regen erschwerte Achttages-Fernfahrt in Frankreich nach zwei Bergetappen-Siegen mit vier Minuten Vorsprung auf Daniel Felipe Martinez (COL/Red Bull). Im Mai wird der Däne erstmals den Giro d‘Italia bestreiten und dabei unter anderem auf Felix Gall treffen.