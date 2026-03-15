Jonas Vingegaard gewinnt Paris-Nizza überlegen!

Der zweimalige Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard und sein potenzieller Nachfolger Isaac del Toro haben mit Siegen bei einwöchigen Rundfahrten einmal mehr ihre Klasse unter Beweis gestellt!
Der 29-jährige Visma-Kapitän Vingegaard gewann am Sonntag bei seinem Saisondebüt die Fernfahrt Paris-Nizza überlegen. Der 22-jährige Mexikaner Del Toro triumphierte, unterstützt von seinem UAE-Teamkollegen Felix Großschartner, erstmals beim Tirreno-Adriatico.
Vingegaard mit vier Minuten Vorsprung
Vingegaard entschied die von Kälte und Regen erschwerte Achttages-Fernfahrt in Frankreich nach zwei Bergetappen-Siegen mit vier Minuten Vorsprung auf Daniel Felipe Martinez (COL/Red Bull). Im Mai wird der Däne erstmals den Giro d‘Italia bestreiten und dabei unter anderem auf Felix Gall treffen.
Del Toro, im Vorjahr beim Giro Zweiter und Sieger der Österreich-Rundfahrt, soll bei der Tour de France Topstar Tadej Pogacar begleiten. Beim Tirreno-Adriatico setzte er sich nach sieben Etappen vor Matteo Jorgenson (USA/Visma/+ 40 Sek.) und Giulio Pellizzari (ITA/Red Bull/+42) durch.
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