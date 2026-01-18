Steuersenkung: Apfel wird billiger, Banane nicht

Zu langsam, zu wenig, zu spät?

„Wir sind sogar besser auf dem Kurs, als wir uns vorgenommen haben“, hält der Vizekanzler den Budgetkonsolidierungskurs für erfolgreich. Trotzdem gebe es Herausforderungen, die man teilweise nicht abschätzen hätte können. Gefordert, etwa im Gesundheitsbereich, seien die Länder. Zuletzt waren die ÖVP-geführten Bundesländer da durchaus kompromissbereit – mehr, als früher. Und die roten – Kärnten, Wien und Burgenland? „Man kann mit mir über jeden Vorschlag reden“, weicht Babler aus ...