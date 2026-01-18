Steuersenkung: Apfel wird billiger, Banane nicht

Gießkanne oder nicht, wirksam gegen die Teuerung oder nicht? Wie finanzieren? Die Mehrwertsteuersenkung war größtes Thema für Vizekanzler Andreas Babler in der ORF-Pressestunde – und erstmals gab es die ganze Liste, was alles billiger werden soll.
Milch, Eier, Kartoffeln, Gemüse – auch gefroren, Getreide, Salz, Nudeln, Brot und Gebäck: Erstmals nannte der Vizekanzler die gesamte Liste jener Lebensmittel, die von der Mehrwertsteuersenkung auf fünf Prozent betroffen sind. Ab Juli soll sie gelten und jene entlasten, „die vor dem Einkauf zuerst ins Onlinebanking“ schauen müssen. Auch Obst steht auf der Liste – allerdings nur aus Österreich. Also Apfel ja, Banane nein.
Milch, Milcherzeugnisse und Eier:
Milch (inkl. laktosefreie tierische Milch)
Butter
Eier (von Hühnern)
Gemüse (frisch und gekühlt):
Kartoffeln
Tomaten
Zwiebel, Knoblauch und Lauch
Karfiol und Kohlrabi
Salate
Karotten, Rüben und Knollensellerie
Gurken
Bohnen, Erbsen usw.
Anderes Gemüse (z.B.: Kürbis, Paprika oder Spargel)
Gemüse gefroren (z.B.: Erbsen, Spinat)
Obst:
Äpfel/Birnen frisch
Steinobst (Marillen, Kirschen usw.) frisch
Getreide, Müllereierzeugnisse und Backwaren:
Reis
Weizenmehl und Weizengrieß
Nudeln (ohne Füllung)
Brot und Gebäck (Semmeln usw.) inkl. glutenfreies Brot
Die Liste orientiere sich an der Gegenfinanzierung („Wir wollen nicht den Fehler der Vorgängerregierungen machen.“) und solle die heimische Produktion stärken. Insgesamt betroffen sei ein Drittel des täglichen Einkaufs, so der Vizekanzler.
Die Paket- und Plastiksteuer solle großteils ausreichen, um die steuerliche Entlastung zu finanzieren. 400 Millionen Euro kostet die Senkung, ein bis zwei kleinere Gegenfinanzierungen gäbe es zudem. „Ich bin sehr stolz auf das Paket“, so Babler. Obwohl die SPÖ mit deutlich härteren Forderungen in die Verhandlungen gegangen war. Die Industriestrategie sei keine Abtauschmaßnahme für Neos und ÖVP gewesen. „Sie ist eine lange SPÖ-Forderung“.
Stichwort Erwartungen: Ein Jahr ist seit der Regierungsbildung vergangen. Lasse sich die Koalition zu viel Zeit, um Maßnahmen gegen die Wirtschaftskrise zu setzen? Ein klares „Nein“ von Babler, der auf das rote Prestigeprojekt Mietpreisbremse verwies. Sie sei schon wenige Wochen nach der Angelobung beschlossen worden.
Zu langsam, zu wenig, zu spät?
„Wir sind sogar besser auf dem Kurs, als wir uns vorgenommen haben“, hält der Vizekanzler den Budgetkonsolidierungskurs für erfolgreich. Trotzdem gebe es Herausforderungen, die man teilweise nicht abschätzen hätte können. Gefordert, etwa im Gesundheitsbereich, seien die Länder. Zuletzt waren die ÖVP-geführten Bundesländer da durchaus kompromissbereit – mehr, als früher. Und die roten – Kärnten, Wien und Burgenland? „Man kann mit mir über jeden Vorschlag reden“, weicht Babler aus ...
Gesundheit müsse unabhängig von der Kreditkarte gewährleistet werden – ohne sich auf die Frage einzulassen, wie das geschehen solle. Man sammle Daten, überlege eine „Vielzahl an Maßnahmen“. Weiter fest hält Babler an einem Solidaritätsbeitrag von Wahlärzten für das Kassensystem: „In der Höhe von zehn bis 15 Prozent.“
Eile sieht der Vizekanzler keine. Während Fiskalratschef Christoph Badelt zuletzt auf eine klare Strategie bis Jahresende gepocht hatte, will Babler erst Informationen sammeln. „Die Analyse soll im ersten Quartal abgeschlossen sein.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.