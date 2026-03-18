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„Wer streicht wie Babler, nimmt Kindern Vorbilder“

Oberösterreich
18.03.2026 09:24
Das 35. Upper Austrian Ladies Linz (5. bis 12. April) gerät nun vorab ins politische Kreuzfeuer.
Das 35. Upper Austrian Ladies Linz (5. bis 12. April) gerät nun vorab ins politische Kreuzfeuer.(Bild: UALL/Alex Scheuber)
Porträt von Mario Ruhmanseder
Von Mario Ruhmanseder

300.000 Euro weg, politischer Wirbel vorprogrammiert: Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) streicht die Förderung für das Linzer WTA-Turnier – und sorgt damit für heftige Reaktionen – vor allem VP-Stadtvize Martin Hajart spart nicht mit Kritik. Am Donnerstag ist die städtische Förderung im Gemeinderat Thema.

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Die Aufregung ist groß: Die Entscheidung von Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ), die 300.000 Euro Bundesförderung für das WTA-Tennisturnier im Design Center – wie berichtet – zu streichen, sorgt für Diskussionen. Vor allem, weil morgen die Causa auch im Gemeinderat auf der Tagesordnung steht – natürlich nicht die gestrichene Bundesförderung, sehr wohl aber das städtische Sponsoring in Höhe von rund 200.000 Euro.

„Im Sinne des Frauensports“
SP-Bürgermeister Dietmar Prammer will Bablers Schritt nicht kommentieren, SP-Sportstadträtin Karin Leitner positioniert sich zumindest in Sachen der städtischen Zuwendung klar: „Linz unterstützt das Turnier sehr gerne als moderne und zukunftsorientierte Sport- und Eventstadt – nicht zuletzt auch im Sinne der Förderung des Frauensports.“

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„Wasser predigen, Rotwein trinken“
Deutlich schärfer fällt die Kritik von VP-Stadtvize Martin Hajart aus: „Babler agiert getreu seinem Lieblingsmotto: Wasser predigen und Rotwein trinken. Nach außen groß von Frauenförderung sprechen – und dann eines der wichtigsten Frauensport-Events des Landes finanziell im Regen stehen lassen. Das ist nichts anderes als eine schallende Ohrfeige für den Frauensport.“ Und weiter: „Wir reden hier von einem etablierten Turnier, das bereits zum 35. Mal stattfindet. So geht man mit solchen Veranstaltungen nicht um. Spitzensport-Events wie dieses schaffen Vorbilder für Kinder und Jugendliche – genau das braucht es. Wer hier den Geldhahn zudreht, sendet das völlig falsche Signal.“

FP-Stadtrat Michael Raml schlägt einen anderen Ton an: Er lehnt die Förderung grundsätzlich ab. 

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