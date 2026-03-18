„Wer streicht wie Babler, nimmt Kindern Vorbilder“

„Wasser predigen, Rotwein trinken“

Deutlich schärfer fällt die Kritik von VP-Stadtvize Martin Hajart aus: „Babler agiert getreu seinem Lieblingsmotto: Wasser predigen und Rotwein trinken. Nach außen groß von Frauenförderung sprechen – und dann eines der wichtigsten Frauensport-Events des Landes finanziell im Regen stehen lassen. Das ist nichts anderes als eine schallende Ohrfeige für den Frauensport.“ Und weiter: „Wir reden hier von einem etablierten Turnier, das bereits zum 35. Mal stattfindet. So geht man mit solchen Veranstaltungen nicht um. Spitzensport-Events wie dieses schaffen Vorbilder für Kinder und Jugendliche – genau das braucht es. Wer hier den Geldhahn zudreht, sendet das völlig falsche Signal.“