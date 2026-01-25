Wenn die sozialen Medien unsere Kinder gefährden

Ein Zehnjähriger filmt sich für einen TikTok-Trend, bei dem riskante Mutproben nachgestellt werden. Eine Zwölfjährige vergleicht sich auf Instagram täglich mit perfekt gefilterten Körperbildern und fühlt sich selbst „nicht gut genug“. In Klassenchats werden peinliche Fotos geteilt, während fremde Erwachsene via Online-Spielen versuchen, Kontakt aufzunehmen.