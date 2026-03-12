Paketzusteller (22) kracht gegen Bahndamm

„Unterirdische Kommunikation der Landesregierung“
Landestheater
Der 22-jährige private Paketzusteller war am Mittwochnachmittag mit seinem Wagen in Richtung Bludenz unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn abkam – das Fahrzeug streifte zuerst einen Zaun und krachte schlussendlich gegen einen Eisenbahndamm.
Lenker leicht verletzt
Der 22-jährige Lenker erlitt bei dem Aufprall leichte Verletzungen. Er wurde zur weiteren Abklärung ins Landeskrankenhaus Bludenz eingeliefert. Das stark beschädigte Zustellfahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.