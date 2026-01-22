Österreich erhielt Einladung in Gaza-„Friedensrat“

Wie berichtet, hat Trump am Donnerstag auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos ein Gründungsdokument für den Gaza-„Friedensrat“ unterzeichnet. „Wir werden Frieden in der Welt haben – und das wird einfach großartig sein“, sagte er. Wer länger als drei Jahre dabei sein will, muss eine Milliarde US-Dollar (umgerechnet 851,86 Millionen Euro) bereitstellen. Ohne Gebühr ist eine maximal dreijährige Mitgliedschaft möglich. Laut Satzung kann nur der US-Präsident Mitglieder einladen oder sie des Gremiums verweisen. Eine Ausnahme soll möglich sein, wenn zwei Drittel der Mitgliedstaaten ihr Veto einlegen. Trump als Vorsitzender hat praktisch ein lebenslanges Mandat.