Badefreuden: „Das Meer der Wiener“ wird geboren

Der Neusiedler See zählt im Sommer zu den beliebtesten Ausflugszielen in der Ostregion. Ein Blick zurück auf die Anfänge des Fremdenverkehrs.
Die ersten touristischen Ansätze am Neusiedler See findet man am Südufer und sind im Zusammenhang mit der Entwicklung der bürgerlichen Schicht in Sopron/Ödenburg Mitte des 19. Jahrhunderts zu sehen. So entstanden bereits 1830 und 1848 in Fertöboz/Holling und in Rust Seebäder, welche auch als Heilbäder oder Kurbäder angepriesen wurden. Zudem wurde 1840 auf Initiative des Grafen Istvan Széchenyi in Fertöboz eine Anlegestelle für Segelboote errichtet. Eher bescheiden entwickelte sich der Tourismus im Norden, wo 1852 in Neusiedl am See ein kleines Badehaus am westlichsten Steppensee Europas gebaut wurde.
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