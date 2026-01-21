Trumps „Friedensrat“: Netanyahu nahm Einladung an

Dauermitglieder müssen zahlen

Trump will mit dem „Friedensrat“, den er selbst leiten will, ein Gremium schaffen, das weltweit Konflikte lösen soll. Der „Friedensrat“ war ursprünglich zur Überwachung des Wiederaufbaus im Gazastreifen ins Leben gerufen worden. In der achtseitigen Charta der Initiative wird das Palästinenser-Gebiet jedoch nicht ausdrücklich genannt. Für einen ständigen Sitz in Trumps „Friedensrat“ sollen Mitgliedstaaten eine Gebühr in Höhe von mehr als einer Milliarde Dollar zahlen. Wer sie nicht bezahlt, hat nur Anrecht auf einen dreijährigen Sitz in dem Gremium. Viele Beobachter sehen darin eine Konkurrenz zur UNO. Der US-Präsident hatte die Vereinten Nationen regelmäßig kritisiert und in diesem Monat den Rückzug der USA aus 66 internationalen Organisationen verkündet.