Kokain gestohlen: Strafantrag gegen Polizist

Der Fall erschütterte im Herbst des Vorjahres die Tiroler Polizei. Der Beamte soll sich im Asservatenschrank, der sich im Büro eines Vorgesetzten im Landeskriminalamt in Innsbruck befand, bedient und 42 Gramm Kokain an sich genommen haben – die „Krone“ berichtete. Ermittler seien dann dem Verdächtigen auf die Schliche gekommen. Der Mann wurde vom Dienst suspendiert, wie Landespolizeidirektor Helmut Tomac damals bestätigte.