Kokain gestohlen: Strafantrag gegen Polizist

Ein besonders spektakulärer Diebstahl beschäftigte im September die Tiroler Polizei. Ein Beamter soll 42 Gramm Kokain aus einem Polizeischrank gestohlen haben und wurde daraufhin ertappt. Die Staatsanwaltschaft schloss nun die Ermittlungen ab und brachte einen Strafantrag ein.
Der Fall erschütterte im Herbst des Vorjahres die Tiroler Polizei. Der Beamte soll sich im Asservatenschrank, der sich im Büro eines Vorgesetzten im Landeskriminalamt in Innsbruck befand, bedient und 42 Gramm Kokain an sich genommen haben – die „Krone“ berichtete. Ermittler seien dann dem Verdächtigen auf die Schliche gekommen. Der Mann wurde vom Dienst suspendiert, wie Landespolizeidirektor Helmut Tomac damals bestätigte.
Aufmerksam wurde man auf den Beamten, weil er das zu diesem Zeitpunkt unbesetzte Büro verlassen hatte. Im Schrank befanden sich sichergestellte Drogen einer früheren Amtshandlung.
Auf Ermittlungen folgt Strafantrag
Die Staatsanwaltschaft Feldkirch nahm daraufhin die Ermittlungen auf. Wie die „Tiroler Tageszeitung“ berichtete, wurde nun ein Strafantrag eingebracht. Dem Beschuldigten wird Diebstahl durch Einbruch und auch Siegelbruch vorgeworfen. Er soll das Amtssiegel des verschlossenen Behälters aufgebrochen haben.
Zusätzlich müsse sich der Polizist wegen angeblicher Ausnutzung der Amtsstellung verantworten, da er den Diebstahl im Zuge seiner beruflichen Tätigkeit begangen haben soll. Es gilt die Unschuldsvermutung.
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