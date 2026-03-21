„Krone“-Leser: „FPÖ macht Kindergartenpolitik!“

Am Ende bleibt ein klarer Befund: Entlastung ja, aber um welchen Preis? Genau daran scheiden sich die Geister. Während die einen schnelle Hilfe fordern, verlangen die anderen belastbare Zahlen statt großer Versprechen.

Jetzt sind Sie dran!

Was meinen Sie: Braucht es bei steigenden Spritpreisen radikale Maßnahmen oder solide, finanzierbare Schritte? Wie weit darf Politik bei der Entlastung gehen? Diskutieren Sie mit! Wir sind gespannt auf Ihre Meinung in den Kommentaren!