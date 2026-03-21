„Krone“-Leser: „FPÖ macht Kindergartenpolitik!“

Die hohen Spritpreise liefern reichlich Zündstoff in der „Krone“-Leserschaft. Während die Regierung nur moderat entlasten will, legt die FPÖ mit einem deutlich weitergehenden Vorschlag nach. In den Kommentaren gehen die Meinungen weit auseinander. Eine Auswahl lesen Sie hier.
Ein großer Teil der Leser hält den Vorstoß der Freiheitlichen für nicht durchdacht, die Rechnung sei schlicht nicht nachvollziehbar. Vor allem die Finanzierung sorgt für Zweifel: Es sei eine „Milchmädchenrechnung“, Herbert Kickl könne seine Wünsche ans „Christkind schicken“.
Immer wieder wird betont, dass massive Steuersenkungen das Budget weiter belasten würden. Auch der Blick nach Ungarn taucht auf: Dort hätten künstlich niedrige Preise zu Engpässen und hohen Kosten geführt, schreibt User KroneLeser1274154. Für viele ist klar: Ein billiger Liter Sprit könnte am Ende teuer werden.
Nägel mit Köpfen:
Ganz anders sehen das jene Leser, die den Vorschlag ausdrücklich begrüßen. Sie empfinden die geplante Entlastung der Regierung als zu gering und wünschen sich spürbarere Maßnahmen. Für sie liefert die FPÖ genau das, was Österreich braucht.
Hier dominiert der Wunsch nach rascher finanzieller Entlastung. Viele fordern, dass Steuergeld stärker im Inland eingesetzt wird. „Genau so soll es sein, Austria First“, bringt es User KroneLeser3087111 auf den Punkt.
“Das hätte Putin gerne!“
Eine dritte Gruppe richtet den Blick weniger auf den Spritpreis selbst, sondern auf die vorgeschlagene Gegenfinanzierung. Die Idee, Ukraine-Hilfen zu streichen, stößt hier auf deutliche Ablehnung:
Für diese Leser ist klar: Innenpolitik dürfe nicht auf Kosten internationaler Verantwortung gemacht werden.
Am Ende bleibt ein klarer Befund: Entlastung ja, aber um welchen Preis? Genau daran scheiden sich die Geister. Während die einen schnelle Hilfe fordern, verlangen die anderen belastbare Zahlen statt großer Versprechen.
Jetzt sind Sie dran!
Was meinen Sie: Braucht es bei steigenden Spritpreisen radikale Maßnahmen oder solide, finanzierbare Schritte? Wie weit darf Politik bei der Entlastung gehen? Diskutieren Sie mit! Wir sind gespannt auf Ihre Meinung in den Kommentaren!
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