Mercosur-Abkommen soll vorläufig in Kraft treten

Von der Leyen übersteht viertes Misstrauensvotum

Unterdessen überstand EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den bereits vierten Misstrauensantrag ihrer aktuellen Amtszeit. Das Votum ging mit 390 zu 165 Stimmen zugunsten der Deutschen aus. Der Chef der Rechtspopulisten, Jordan Bardella, und weitere Abgeordnete seiner Fraktion der Patrioten für Europa (PfE), darunter auch die FPÖ, hatten den Antrag mit dem EU-Handelsabkommen mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten begründet. Sie warfen von der Leyen ein „anhaltendes Versagen, auf unsere Landwirte und Bürger zu hören“ vor.