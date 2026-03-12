Autofahrerin nahm statt Straße die Kirchentreppe

Es war offenbar ein echter „Aussetzer“: Eine Pflegerin (58) kam mit ihrem Schützling (87) an Bord in Bad Leonfelden (OÖ) von der Fahrbahn ab und fuhr mit ihrem VW Golf auf die Stufen zum Kirchenvorplatz.
Zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall kam es am Donnerstagnachmittag in Bad Leonfelden. Eine Pflegerin (58 ) aus Vorderweißenbach fuhr gegen 13.30 Uhr mit ihrem Pkw auf der Kurhausstraße Richtung Ringstraße, überquerte diese und fuhr auf einem gepflasterten Weg, der für den Fußgängerverkehr bestimmt ist, Richtung Kirchenplatz. Die Feuerwehr musste die beiden Verletzten mit der Bergeschere befreien.
Feuerwehr benötigte Bergeschere
Dort stieß sie gegen einen dreistufigen Treppenaufgang, gegen ein Stiegengeländer und einen Steintrog. Die Lenkerin und ihr Beifahrer, ein 87-Jähriger aus dem Ort, erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden ins Krankenhaus Freistadt eingeliefert. Zuvor mussten sie von der Feuerwehr mit einer Bergeschere aus dem Wrack gerettet werden.
