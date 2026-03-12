Autofahrerin nahm statt Straße die Kirchentreppe

Zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall kam es am Donnerstagnachmittag in Bad Leonfelden. Eine Pflegerin (58 ) aus Vorderweißenbach fuhr gegen 13.30 Uhr mit ihrem Pkw auf der Kurhausstraße Richtung Ringstraße, überquerte diese und fuhr auf einem gepflasterten Weg, der für den Fußgängerverkehr bestimmt ist, Richtung Kirchenplatz. Die Feuerwehr musste die beiden Verletzten mit der Bergeschere befreien.