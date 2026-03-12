Vorteilswelt
Beachvolleyball

Gelungener Auftakt für ÖVV-Duos in Brasilien

Sport-Mix
12.03.2026 19:42
Tim Berger und Timo Hammarberg
Tim Berger und Timo Hammarberg
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die österreichischen Beachvolleyballer sind am Donnerstag beim Elite16-Turnier in Joao Pessoa mit zwei Siegen in die Saison der ProTour gestartet!

0 Kommentare

Tim Berger und Timo Hammarberg bezwangen im ersten Gruppenspiel die Deutschen Maximilian Just/Lui Wüst 2:1 (-16,19,8).

Das neuformierte Duo Moritz Pristauz und Philipp Waller besiegte die Brasilianer George/Saymon ebenso 2:1 (13,-15,14).

Sport-Mix
12.03.2026 19:42
