Gelungener Auftakt für ÖVV-Duos in Brasilien

Michael Ballack geht auf Lahm und Löw los
„Gebietet der Respekt“
Die österreichischen Beachvolleyballer sind am Donnerstag beim Elite16-Turnier in Joao Pessoa mit zwei Siegen in die Saison der ProTour gestartet!
Tim Berger und Timo Hammarberg bezwangen im ersten Gruppenspiel die Deutschen Maximilian Just/Lui Wüst 2:1 (-16,19,8).
Das neuformierte Duo Moritz Pristauz und Philipp Waller besiegte die Brasilianer George/Saymon ebenso 2:1 (13,-15,14).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.