Mercosur: Wirtschaft fordert rasche Ratifizierung

WKÖ: „Maßgebliche Bedeutung auch für Klimaziele“

„Mercosur stellt unter anderem deshalb eine große Chance für die exportorientierte österreichische Industrie dar, weil es nicht nur einen größeren Absatzmarkt bedeutet“, teilte wiederum Siegfried Menz, der Chef der Industriesparte in der WKÖ mit. „Er bildet auch die Basis für langfristige Rohstoffpartnerschaften, was einen besseren Zugang zu wichtigen Rohstoffen wie Lithium, Kupfer oder Niob bedeutet.“ Das sei auch „mit Blick auf die Klimaziele und die Transformation der Industrie von maßgeblicher Bedeutung“, glaubt Menz. Für WKÖ-Präsidentin und ÖVP-Wirtschaftsbundchefin Martha Schultz handelt es sich um einen „Meilenstein“.