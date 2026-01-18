Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

EU-Parlament am Zug

Mercosur: Wirtschaft fordert rasche Ratifizierung

Wirtschaft
18.01.2026 11:44
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der umstrittene Mercosur-Handelspakt ist unterschrieben. Nun ist das EU-Parlament am Wort. Die Zustimmung der Abgeordneten ist noch lange nicht fix. Wirtschaftsvertreter jubeln dennoch und fordern eine rasche Ratifizierung des Abkommens.

0 Kommentare

Von einem wichtigen Schritt und der Notwendigkeit einer raschen Ratifizierung sprach der Präsident der Industriellenvereinigung, Georg Knill. „In einer Welt, in der Protektionismus und Abschottung zunehmen, kann die Antwort darauf nur regelbasierter Freihandel und neue verlässliche Partnerschaften sein“, so der steirische Unternehmer.

Für IV-Präsident Georg Knill ist das Mercosur-Abkommen die „Antwort auf Protektionismus und ...
Für IV-Präsident Georg Knill ist das Mercosur-Abkommen die „Antwort auf Protektionismus und Abschottung“.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

WKÖ: „Maßgebliche Bedeutung auch für Klimaziele“
„Mercosur stellt unter anderem deshalb eine große Chance für die exportorientierte österreichische Industrie dar, weil es nicht nur einen größeren Absatzmarkt bedeutet“, teilte wiederum Siegfried Menz, der Chef der Industriesparte in der WKÖ mit. „Er bildet auch die Basis für langfristige Rohstoffpartnerschaften, was einen besseren Zugang zu wichtigen Rohstoffen wie Lithium, Kupfer oder Niob bedeutet.“ Das sei auch „mit Blick auf die Klimaziele und die Transformation der Industrie von maßgeblicher Bedeutung“, glaubt Menz. Für WKÖ-Präsidentin und ÖVP-Wirtschaftsbundchefin Martha Schultz handelt es sich um einen „Meilenstein“.

Spitzenpolitiker der EU und der südamerikanischen Handelspartner (hier im Bild ...
Spitzenpolitiker der EU und der südamerikanischen Handelspartner (hier im Bild EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und die Staatschefs von Paraguay und Argentinien, Santiago Pena und Javier Milei) jubeln bereits. Doch erst muss das Mercosur-Abkommen vom EU-Parlament ratifiziert werden.(Bild: AFP/LUIS ROBAYO)

Rot-weiß-rote Volksvertreter gespalten
Die österreichische Bundesregierung selbst hatte innerhalb der EU gegen das Abkommen gestimmt, eine Mehrheit in Brüssel ergab sich trotzdem. Die rot-weiß-roten EU-Parlamentarier sind zum Handelsabkommen gespalten. Während die Mandatare von SPÖ und NEOS dem Pakt zustimmen wollen, stellen sich FPÖ und Grüne dagegen.

Lesen Sie auch:
„Wutbauer“ Christian Bachler hat eine klare Meinung zu Mercosur und Co. 
Krone Plus Logo
„Grenzenloser Import“
Mercosur? Ukraine bereitet Kult-Bauer mehr Sorgen
18.01.2026
Historischer Deal
EU unterzeichnete Mercosur-Freihandelsabkommen
17.01.2026
„Baut Bürokratie ab“
EU-Abgeordnete von SPÖ und NEOS sind für Mercosur
17.01.2026

Die ÖVP legte sich auf APA-Anfrage in Bezug auf die Abstimmung, die im Mai in Straßburg stattfinden könnte, nicht fest. Innerhalb der ÖVP ist der Bauernbund im Gegensatz zum Wirtschaftsflügel der Kanzlerpartei beispielsweise eindeutig gegen das Abkommen. Die FPÖ brachte wegen Mercosur mit ihrer rechten „Patrioten“-Fraktion einen Misstrauensantrag gegen die EU-Kommission ein.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Nach ungefähr zweieinhalb Tagen ist ein vermisster Achtjähriger aus Deutschland wieder ...
Suche erfolgreich
Noah (8) aus Frankfurt bei Mutter aufgetaucht
Greenpeace-Forderung
„Steuersenkung soll für vegane Produkte gelten“
Mercosur-Deal kommt
EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Polizeigürtel war um Hals von Opfer geschlungen
201.564 mal gelesen
In diesem Waldstück in der Steiermark hatte Manuel M. das Opfer vergraben.
Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
139.155 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Ombudsfrau
Kontrolleur zu Pensionist: „Bleibt daheim am Land“
113.374 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei einer U-Bahn-Fahrt kam es zu einer Fahrscheinkontrolle. (Symbolbild)
Mehr Wirtschaft
EU-Parlament am Zug
Mercosur: Wirtschaft fordert rasche Ratifizierung
Krone Plus Logo
Bürgermeister besorgt
770-Einwohner-Ort: „Ohne Hotels keine Zukunft“
Historischer Deal
EU unterzeichnete Mercosur-Freihandelsabkommen
Bitter für Gemeinden
Letzter Tag: 5 Unimarkt-Filialen werden zugesperrt
Weniger Mehrwertsteuer
Hattmannsdorfer kündigt Liste mit Produkten an
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf