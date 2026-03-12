Museumsbahn streift Frau, die Hund anleinen wollte

Recht glimpflich endete ein Zusammenprall einer 53-jährigen Hundebesitzerin mit der Steyrtal-Museumsbahn am Donnerstagnachmittag in Oberösterreich. Die Frau kam mit leichten Kopfverletzungen ins Spital.
Ein 32-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land absolvierte gegen 15.50 Uhr eine Streckenkontrollfahrt. In Garsten nahm er die 53-Jährige wahr, die mit ihrem freilaufenden Hund im Bereich der Gleise unterwegs war. Aus diesem Grund gab er ein Pfeifsignal ab, das die Frau auch wahrnahm.
Notbremsung brachte nichts mehr
Dann der Schock: Die Oberösterreicherin beugte sich mit dem Oberkörper nach vorne, um ihren Hund anzuleinen – mit ihrem Kopf ragte sie dabei über die Bahngleise. Obwohl der 32-Jährige eine Notbremsung einleitete, konnte er den Zusammenstoß mit der Frau nicht verhindern.
Der Lokführer leistete sofort Erste Hilfe und verständigte die Rettung. Glück im Unglück: Die 53-Jährige kam mit leichten Kopfverletzungen davon und wurde ins Krankenhaus Steyr eingeliefert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.