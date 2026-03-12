Vorteilswelt
Noch gewarnt, aber:

Museumsbahn streift Frau, die Hund anleinen wollte

Oberösterreich
12.03.2026 19:06
Der Lokführer der Steyrtalbahn hatte noch ein Warnsignal abgegeben. (Symbolbild)
Der Lokführer der Steyrtalbahn hatte noch ein Warnsignal abgegeben. (Symbolbild)(Bild: Gerhard Hütmeyer)
Von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Recht glimpflich endete ein Zusammenprall einer 53-jährigen Hundebesitzerin mit der Steyrtal-Museumsbahn am Donnerstagnachmittag in Oberösterreich. Die Frau kam mit leichten Kopfverletzungen ins Spital. 

Ein 32-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land absolvierte gegen 15.50 Uhr eine Streckenkontrollfahrt. In Garsten nahm er die 53-Jährige wahr, die mit ihrem freilaufenden Hund im Bereich der Gleise unterwegs war. Aus diesem Grund gab er ein Pfeifsignal ab, das die Frau auch wahrnahm.

Notbremsung brachte nichts mehr
Dann der Schock: Die Oberösterreicherin beugte sich mit dem Oberkörper nach vorne, um ihren Hund anzuleinen – mit ihrem Kopf ragte sie dabei über die Bahngleise. Obwohl der 32-Jährige eine Notbremsung einleitete, konnte er den Zusammenstoß mit der Frau nicht verhindern. 

Der Lokführer leistete sofort Erste Hilfe und verständigte die Rettung. Glück im Unglück: Die 53-Jährige kam mit leichten Kopfverletzungen davon und wurde ins Krankenhaus Steyr eingeliefert.

Oberösterreich
12.03.2026 19:06
Oberösterreich

