Museumsbahn streift Frau, die Hund anleinen wollte

Notbremsung brachte nichts mehr

Dann der Schock: Die Oberösterreicherin beugte sich mit dem Oberkörper nach vorne, um ihren Hund anzuleinen – mit ihrem Kopf ragte sie dabei über die Bahngleise. Obwohl der 32-Jährige eine Notbremsung einleitete, konnte er den Zusammenstoß mit der Frau nicht verhindern.