Hätten Sie lieber Grönland oder den Nobelpreis?

Als ich unlängst aufgewacht bin, da hatte ich unbändige Lust darauf, den Nobelpreis für Physik zu bekommen. Ich war in der Schule immer ein mittelmäßiger Physiker, umso mehr hätte mich diese späte Anerkennung des norwegischen Preiskomitees gefreut. Aber was soll ich Ihnen sagen: diese Deppen in Oslo haben statt mir einen echten Physiker ausgezeichnet und mir damit den ganzen Tag versaut, noch ehe er richtig begonnen hatte. Weil ich also schon wieder keinen Physiknobelpreis bekommen und bereits zu Mittag schlechte Laune hatte, dachte ich nach, wie sich meine Stimmung bis zum Abend wieder etwas heben könnte.