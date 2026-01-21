Van der Bellen: USA sind „einstiger Freund“

„Im vergangenen Jahr habe ich davon gesprochen, dass wir in ‚interessanten Zeiten‘ leben. Nun, das tun wir immer noch. Ich würde sogar sagen, dass das Einzige, was sich nicht geändert hat, die Analyse ist, dass wir in Zeiten des Wandels leben. In Zeiten eines regelrechten Wirbelsturms des Wandels“, sagte er rückblickend. Am Neujahrsempfang für die Botschafterinnen und Botschafter nahmen auch Außenministerin Beate Meinl-Reisinger und Staatssekretär Josef Schellhorn (beide NEOS) teil.