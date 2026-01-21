Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tausende noch geprüft

Mehr als 4500 Tote bei Protesten im Iran bestätigt

Außenpolitik
21.01.2026 06:42
Trauernde Iraner suchen im Leichenschauhaus von Kahrizak südlich von Teheran in den am Boden ...
Trauernde Iraner suchen im Leichenschauhaus von Kahrizak südlich von Teheran in den am Boden liegenden Leichensäcken nach ihren getöteten Liebsten.(Bild: AFP/UGC)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das Regime im Iran hat die jüngsten Massenproteste blutig niedergeschlagen. Die entsetzliche Bilanz: Rund 4500 Todesfälle, die laut Aktivisten verifiziert werden konnten. Tausende Fälle werden aber noch untersucht.

0 Kommentare

Das Menschenrechtsnetzwerk HRANA verifizierte bisher 4519 Tote, wie aus einem Bericht der Aktivisten mit Sitz in den USA hervorgeht. Weitere knapp 9000 Todesfälle werden demnach noch untersucht. Neben 4251 getöteten Demonstranten kamen ihren Informationen nach auch 197 Sicherheitskräfte ums Leben.

Internet weiter gesperrt
Das Internet im Iran bleibt weiter gesperrt. Nur langsam dringen Aufnahmen nach außen, die das volle Ausmaß der gewaltsamen Niederschlagung der Massenproteste vom 8. und 9. Jänner zeigen.

Lesen Sie auch:
Analystinnen und Analysten gehen davon aus, dass die iranische Bevölkerung Mitte Februar eine ...
„Führung fehlt Weg“
Fachleute sagen neue Proteste im Iran voraus
20.01.2026
Nach Niederschlagung
Iran fordert: Protestierende sollen sich stellen
20.01.2026

Mediziner melden schreckliche Details
In ihrem Bericht verweisen die Aktivisten auf erschütternde Aufnahmen, die von Medizinern analysiert worden seien. Diese kommen demnach zu dem Schluss, dass einige der getöteten Demonstranten zuvor in Behandlung waren. Medizinische Geräte wie Katheter und Beatmungsschläuche an den Leichen nähren den Angaben zufolge den Verdacht, dass Verletzte nach Beginn einer Behandlung ums Leben kamen und ohne Todesfeststellung weggebracht wurden.

Irans Staatsführung macht „terroristische Elemente“ sowie die Erzfeinde USA und Israel für Gewalt bei den Massenprotesten verantwortlich. Hingegen gibt es viele Berichte von Augenzeugen der Proteste, die beschrieben, wie staatliche Sicherheitskräfte wahllos in die Menge schossen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Top-3

Gelesen

Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
210.380 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
141.873 mal gelesen
Oberösterreich
Abgestürzte wurde von Rettung ins Bordell gebracht
109.281 mal gelesen
Die Helfer hatten anfangs Probleme, zu der gestürzten Frau zu kommen, da sie mitten in einem ...
Mehr Außenpolitik
Tausende noch geprüft
Mehr als 4500 Tote bei Protesten im Iran bestätigt
Der Rote im U-Auschuss
Kai Jan Krainer: Ein erprobter Widerspruchsjäger
Krone Plus Logo
Fünf Top-Kandidaten
Land in Sicht: Wer wird der 194. Staat der Welt?
Nobelpreis-Weitergabe
Trump erwägt Rolle für Machado in Venezuela
Wehrpflicht-Debatte
Fünf Modelle, Millionen Mehrkosten, viele Fragen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf