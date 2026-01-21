Anschlag geplant? 18-Jährigem drohen zehn Jahre

„Alle Christen töten“

Die Polizei hatte den Burschen bereits seit Längerem am Radar. Denn der damals 16-Jährige hatte 2023 schon blutige Pläne: Österreich sollte zum Kalifat werden, seine Heimatstadt in die Luft fliegen, alle Christen sollten getötet werden. Mehrmals bekundete er seinen Hass auf den Westen, der Muslime unterdrücke.