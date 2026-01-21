Freudentränen! Lisa Eder feiert Premierensieg

Dieser Sieg war längst überfällig! Lisa Eder sprang zum neunten Mal im Olympia-Winter aufs Podest, zum ersten Mal stand Österreichs Super-Adlerin in ihrer Karriere ganz oben. Die Salzburgerin, die zuletzt fünf Mal in kurzer Zeit Zweite geworden war, setzte sich mit Weiten von 96 und 98 Metern 1,4 Zähler vor Nika Prevc (SLO) und 5,6 vor der Kanadierin Abigail Strate durch.