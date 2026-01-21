Freudentränen! Lisa Eder feiert Premierensieg

Sie hat es (endlich) geschafft! Lisa Eder feierte am Mittwoch beim zweiten Weltcup-Springen in Zao (Japan) ihren Premierensieg im Weltcup. Nach dem Bewerb kullerten die Freudentränen über die Wangen der 24-Jährigen.
Dieser Sieg war längst überfällig! Lisa Eder sprang zum neunten Mal im Olympia-Winter aufs Podest, zum ersten Mal stand Österreichs Super-Adlerin in ihrer Karriere ganz oben. Die Salzburgerin, die zuletzt fünf Mal in kurzer Zeit Zweite geworden war, setzte sich mit Weiten von 96 und 98 Metern 1,4 Zähler vor Nika Prevc (SLO) und 5,6 vor der Kanadierin Abigail Strate durch.
Sechste Österreicherin
Julia Mühlbacher landete als zweite Österreicherin im Bewerb auf Rang 19. Eder ist die insgesamt sechste Österreicherin, die ein Weltcup-Skispringen gewonnen hat.
Hier der Endstand:
Vor ihr war dies Daniela Iraschko-Stolz, Eva Pinkelnig, Chiara Kreuzer, Sara Marita Kramer und Jacqueline Seifriedsberger gelungen. Der Weltcup-Tross der Frauen bleibt in Japan, am Wochenende stehen zwei Bewerbe in Sapporo auf dem Programm.
