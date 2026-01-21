Rachel McAdams räkelte sich auf Hollywood-Stern

Rachel McAdams kann sich über eine weitere Auszeichnung freuen. Vor jubelnden Fans enthüllte die Schauspielerin ihre Ehrenplakette auf dem „Walk of Fame“. Auf dem berühmten Bürgersteig im Herzen von Hollywood ist sie jetzt mit dem 2.833. Stern verewigt.
Im Blitzlichtgewitter der Fotografen rekelte sich die 47-Jährige strahlend auf der Plakette. Die zweifache Mutter brachte ihren Partner, den Drehbuchautor Jamie Linden, und ihre Eltern zu der Zeremonie mit.
Tränenreiche Dankesrede
McAdams war als Tochter eines Lastwagenfahrers und einer Krankenschwester in einer Kleinstadt in Kanada aufgewachsen – und dankte ihren Eltern nun unter Tränen, dass diese ihr schon als Kind ermöglicht hätten, eine Schauspielklasse zu besuchen und ihre Träume zu verwirklichen.
McAdams erinnerte an verstorbene Co-Stars wie Gena Rowlands und Diane Keaton, von denen sie viel gelernt habe. Keaton habe sie wie eine Tochter unter ihre Fittiche genommen. Zusammen standen sie unter anderem 2005 für die Tragikomödie „Die Familie Stone – Verloben verboten!“ vor der Kamera.
Mit Rowlands und Ryan Gosling hatte McAdams zuvor das Liebesdrama „Wie ein einziger Tag“ (2004) gedreht.
Erster Erfolg mit Komödien
In Hollywood war McAdams durch Komödien wie „Hot Chick – Verrückte Hühner“ (2002) und „Girls Club – Vorsicht bissig!“ (2004) bekanntgeworden.
Sie spielte in Filmen wie „Die Hochzeits-Crasher“, „Sherlock Holmes“, „Midnight in Paris“ und „To the Wonder“ mit. Für ihre Rolle als Journalistin in dem preisgekrönten Film „Spotlight“ (2015) erhielt sie eine Oscar-Nominierung als beste Nebendarstellerin.
