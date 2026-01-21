Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Jubel & Freudentränen

Rachel McAdams räkelte sich auf Hollywood-Stern

Society International
21.01.2026 08:54
Die Freude über ihren Hollywood-Stern am „Walk of Fame“ war Rachel McAdams deutlich anzusehen!
Die Freude über ihren Hollywood-Stern am „Walk of Fame“ war Rachel McAdams deutlich anzusehen!(Bild: AFP/FREDERIC J. BROWN)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Rachel McAdams kann sich über eine weitere Auszeichnung freuen. Vor jubelnden Fans enthüllte die Schauspielerin ihre Ehrenplakette auf dem „Walk of Fame“. Auf dem berühmten Bürgersteig im Herzen von Hollywood ist sie jetzt mit dem 2.833. Stern verewigt.

0 Kommentare

Im Blitzlichtgewitter der Fotografen rekelte sich die 47-Jährige strahlend auf der Plakette. Die zweifache Mutter brachte ihren Partner, den Drehbuchautor Jamie Linden, und ihre Eltern zu der Zeremonie mit.

Tränenreiche Dankesrede
McAdams war als Tochter eines Lastwagenfahrers und einer Krankenschwester in einer Kleinstadt in Kanada aufgewachsen – und dankte ihren Eltern nun unter Tränen, dass diese ihr schon als Kind ermöglicht hätten, eine Schauspielklasse zu besuchen und ihre Träume zu verwirklichen.

Rachel McAdams durfte sich über ihren Stern am „Walk of Fame“ freuen.
Rachel McAdams durfte sich über ihren Stern am „Walk of Fame“ freuen.(Bild: AFP/FREDERIC J. BROWN)
Vom stolzen Papa gab‘s ein Bussi für die Schauspielerin.
Vom stolzen Papa gab‘s ein Bussi für die Schauspielerin.(Bild: AP/Jordan Strauss)

McAdams erinnerte an verstorbene Co-Stars wie Gena Rowlands und Diane Keaton, von denen sie viel gelernt habe. Keaton habe sie wie eine Tochter unter ihre Fittiche genommen. Zusammen standen sie unter anderem 2005 für die Tragikomödie „Die Familie Stone – Verloben verboten!“ vor der Kamera.

Mit Rowlands und Ryan Gosling hatte McAdams zuvor das Liebesdrama „Wie ein einziger Tag“ (2004) gedreht.

Rachel McAdams bedankte sich bei ihren Eltern und erinnerte an ihre verstorbenen Co-Stars Diane ...
Rachel McAdams bedankte sich bei ihren Eltern und erinnerte an ihre verstorbenen Co-Stars Diane Keaton und Gena Rowlands.(Bild: AFP/KEVIN WINTER)

Erster Erfolg mit Komödien
In Hollywood war McAdams durch Komödien wie „Hot Chick – Verrückte Hühner“ (2002) und „Girls Club – Vorsicht bissig!“ (2004) bekanntgeworden.

Lesen Sie auch:
„Nicht mein Ding“
Rachel McAdams: Deshalb keine „Mean Girls“-Reunion
22.12.2023
„Natürliche Schönheit“
Rachel McAdams schockt Fans mit Achselbehaarung
19.04.2023

Sie spielte in Filmen wie „Die Hochzeits-Crasher“, „Sherlock Holmes“, „Midnight in Paris“ und „To the Wonder“ mit. Für ihre Rolle als Journalistin in dem preisgekrönten Film „Spotlight“ (2015) erhielt sie eine Oscar-Nominierung als beste Nebendarstellerin.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
215.112 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
142.579 mal gelesen
Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
111.237 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Mehr Society International
Jubel & Freudentränen
Rachel McAdams räkelte sich auf Hollywood-Stern
„Immer härter pushen“
Sylvester Stallone begeistert Fans mit Mega-Muckis
„Das wird Hollywood“
Jetzt fix! Kaulitz-Brüder machen „Wetten, dass..?“
„Exciting News“
US-Vize JD Vance wird zum vierten Mal Papa
Starke Frauenpower
Diane Kruger: Frauen sollten mehr zusammenhalten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf