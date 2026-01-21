Österreichs Wirtschaft zittert vor Trumps Zöllen

Die Auswirkungen sind heftig

Globale Produktions- und Lieferketten und wirtschaftliche Verflechtungen sorgen dafür, dass auch Österreich indirekt von den neuen Zöllen betroffen wäre. Auf kurze Sicht würden Zölle in Höhe von 10 PP zu einem Rückgang der österreichischen Wertschöpfung im Ausmaß von 0,02 Prozent führen, Zölle in Höhe von 25 PP hätten einen Effekt von -0,06 Prozent, geht aus einer Analyse der Österreichischen Nationalbank (OeNB) hervor. Längerfristig würden sich die Wertschöpfungsverluste bei diesem höheren Zollsatz auf 0,15 Prozent summieren. Damit wäre Österreich allerdings deutlich weniger stark betroffen als der Euroraum und die EU, wo die Verluste kurzfristig 0,1 und langfristig 0,5 Prozent betragen würden.