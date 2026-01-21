Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Grönland-Streit

Österreichs Wirtschaft zittert vor Trumps Zöllen

Wirtschaft
21.01.2026 10:19
Am stärksten betroffen wären die Branchen Metallherstellung, chemische Erzeugnisse und Bergbau.
Am stärksten betroffen wären die Branchen Metallherstellung, chemische Erzeugnisse und Bergbau.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com/KerkezPhotography.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die von US-Präsident Donald Trump im Streit um die Arktisinsel angedrohten Zölle würden nicht direkt für Österreich gelten, sich aber auf das Wirtschaftswachstum hierzulande auswirken.

0 Kommentare

Trump will ab 1. Februar zusätzliche Zölle im Ausmaß von zehn Prozentpunkten (PP) auf Waren aus acht NATO-Ländern verhängen, falls diese sich gegen seine Besitzansprüche an Grönland stellen. Ab 1. Juni sollen die Zölle um weitere 15 auf 25 PP steigen. Betroffen wären Dänemark, Deutschland, Frankreich, Schweden, Norwegen, das Vereinigte Königreich, die Niederlande und Finnland.

Die Auswirkungen sind heftig
Globale Produktions- und Lieferketten und wirtschaftliche Verflechtungen sorgen dafür, dass auch Österreich indirekt von den neuen Zöllen betroffen wäre. Auf kurze Sicht würden Zölle in Höhe von 10 PP zu einem Rückgang der österreichischen Wertschöpfung im Ausmaß von 0,02 Prozent führen, Zölle in Höhe von 25 PP hätten einen Effekt von -0,06 Prozent, geht aus einer Analyse der Österreichischen Nationalbank (OeNB) hervor. Längerfristig würden sich die Wertschöpfungsverluste bei diesem höheren Zollsatz auf 0,15 Prozent summieren. Damit wäre Österreich allerdings deutlich weniger stark betroffen als der Euroraum und die EU, wo die Verluste kurzfristig 0,1 und langfristig 0,5 Prozent betragen würden.

Grönland ist die größte Insel der Erde, zählt aber nur um die 60.000 Einwohner.
Grönland ist die größte Insel der Erde, zählt aber nur um die 60.000 Einwohner.(Bild: AFP/JONATHAN NACKSTRAND)

Weiterer Bruch mit alten Prinzipien
„Die angekündigten US-Strafzölle gegenüber mehreren europäischen Ländern wären ein weiterer Bruch mit den über Jahrzehnte bewährten Prinzipien regelbasierter Handelspolitik und dem Abbau von Handelshemmnissen im Interesse aller beteiligten Staaten“, warnte Nationalbank-Gouverneur Martin Kocher laut Aussendung. Problematisch sei vor allem die gestiegene Unsicherheit, die Investitionsentscheidungen belaste, das Vertrauen von Unternehmen und Haushalten schwäche und sich damit „weit über die unmittelbaren Handelseffekte hinaus negativ“ auswirke.

Lesen Sie auch:
Wie soll Österreich auf die Drohungen von Trump reagieren?
Regierung im Zwiespalt
Grönland: Österreich sucht den Dialog, aber …
19.01.2026
Krone Plus Logo
Die Stimmung vor Ort
Im Kampf um Grönland herrscht jetzt eisige Kälte
18.01.2026

„Handelspolitische Drohungen als politisches Druckmittel zu nutzen, erhöht die Risiken für die Weltwirtschaft insgesamt und schadet mittel- und langfristig allen Beteiligten“, zeigte sich Kocher überzeugt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Donald Trump
ÖsterreichGrönlandDänemarkDeutschlandFrankreichNorwegenNiederlandeFinnland
NATO
Wirtschaft
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Newsletter
Top-3

Gelesen

Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
216.285 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
142.823 mal gelesen
Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
112.150 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Mehr Wirtschaft
Mittelstand blutet aus
Finanzinsider warnt: „Das ist ökonomischer Suizid“
Rekord-Zahl
Fast 14 Milliarden Dosen Red Bull verkauft
Grönland-Streit
Österreichs Wirtschaft zittert vor Trumps Zöllen
Bestände aufgebraucht
Amazon-CEO Jassy: Zölle lassen US-Preise steigen
Deal kommende Woche?
Snipes-Gründer könnte Sporthändler Hervis kaufen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf