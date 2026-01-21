Vorteilswelt
Opernball-Countdown

Katia Wagner verrät den größten Anfängerfehler

Adabei Österreich
21.01.2026 10:00
Die ehemalige Miss Earth-Air Katia Wagner wird für den Opernball von Modedesigner Alexis F. ...
Die ehemalige Miss Earth-Air Katia Wagner wird für den Opernball von Modedesigner Alexis F. Gonzalez ausgestattet.(Bild: Luiza Lamtiugina)
Porträt von Nadi Adana
Von Nadi Adana

krone.tv-Lady Katia Wagner steckt mitten in den Vorbereitungen für den Wiener Opernball und probiert gleich mehrere Traumroben an. Dabei gibt sie exklusive Einblicke in ihre Kleiderwahl und verrät, welchen Anfängerfehler man bei der Ballrobe unbedingt vermeiden sollte ...

Der wichtigste Tag der heimischen Society steht vor der Tür. Und nein, es ist nicht der Villacher Fasching, sondern der alljährliche Wiener Opernball, der dieses Jahr am 12. Februar stattfindet. Mit diesem Tag rückt die lang ersehnte Frage näher: Was ziehe ich an?

Die große Qual der (Kleider)-Wahl
TV-Anchor Katia Wagner gab uns einen exklusiven Einblick in ihre Kleiderauswahl. Dieses Jahr wird sie von Designer Alexis F. Gonzalez eingekleidet. Die Entscheidung fällt ihr alles andere als leicht. Kein Wunder, schließlich hat der Modemacher bereits Stars wie Sopranistin Claire Elizabeth Craig ausgestattet.
Doch warum ist der Abend für die ehemalige Miss Earth-Air so besonders?
„Beim Opernball darf man sich einmal im Jahr so richtig herausputzen. Als Jung-Mama genieße ich es richtig, stylingmäßig für einen Abend alles zu geben – um dann am nächsten Tag wieder in den Jogger zu schlüpfen“, erzählt sie lachend.

Bronze-Glamour: Katia Wagner in einer dramatischen Robe mit Rosen-Detail.
Bronze-Glamour: Katia Wagner in einer dramatischen Robe mit Rosen-Detail.(Bild: Luiza Lamtiugina)
Funkelnder Nude-Look mit zarten Stickereien.
Funkelnder Nude-Look mit zarten Stickereien.(Bild: Luiza Lamtiugina)
Märchenhafte Satin-Robe in Cinderella-Blau.
Märchenhafte Satin-Robe in Cinderella-Blau.(Bild: Luiza Lamtiugina)

Natürlich spielt der große Auftritt eine wichtige Rolle. Dabei gerät die krone.tv-Lady ins Schwärmen und verrät uns ihren ultimativen Opernball-Tipp:
„Am Ball der Bälle will jeder mit seinem Kleid brillieren. Aber das richtige Kleid muss auch eines können: dem Gedränge in der Oper standhalten. Riesige Schleppen sind zwar schön, aber ein Anfängerfehler.“
Neben dem Look zählt für Katia aber vor allem eines: Komfort.
„Ich muss mich in dem Kleid wohlfühlen – nicht nur optisch, sondern auch körperlich. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn es zwickt. Das dürfen nur die Schuhe, wenn ich nach einer langen Ballnacht auf dem Weg nach Hause bin“, sagt sie schmunzelnd.

Welche Robe es am Ende wird, bleibt also spannend.

