Katia Wagner verrät den größten Anfängerfehler

Der wichtigste Tag der heimischen Society steht vor der Tür. Und nein, es ist nicht der Villacher Fasching, sondern der alljährliche Wiener Opernball, der dieses Jahr am 12. Februar stattfindet. Mit diesem Tag rückt die lang ersehnte Frage näher: Was ziehe ich an?

Die große Qual der (Kleider)-Wahl

TV-Anchor Katia Wagner gab uns einen exklusiven Einblick in ihre Kleiderauswahl. Dieses Jahr wird sie von Designer Alexis F. Gonzalez eingekleidet. Die Entscheidung fällt ihr alles andere als leicht. Kein Wunder, schließlich hat der Modemacher bereits Stars wie Sopranistin Claire Elizabeth Craig ausgestattet.

Doch warum ist der Abend für die ehemalige Miss Earth-Air so besonders?

„Beim Opernball darf man sich einmal im Jahr so richtig herausputzen. Als Jung-Mama genieße ich es richtig, stylingmäßig für einen Abend alles zu geben – um dann am nächsten Tag wieder in den Jogger zu schlüpfen“, erzählt sie lachend.