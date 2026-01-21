Katia Wagner verrät den größten Anfängerfehler

krone.tv-Lady Katia Wagner steckt mitten in den Vorbereitungen für den Wiener Opernball und probiert gleich mehrere Traumroben an. Dabei gibt sie exklusive Einblicke in ihre Kleiderwahl und verrät, welchen Anfängerfehler man bei der Ballrobe unbedingt vermeiden sollte ...
Der wichtigste Tag der heimischen Society steht vor der Tür. Und nein, es ist nicht der Villacher Fasching, sondern der alljährliche Wiener Opernball, der dieses Jahr am 12. Februar stattfindet. Mit diesem Tag rückt die lang ersehnte Frage näher: Was ziehe ich an?
Die große Qual der (Kleider)-Wahl
TV-Anchor Katia Wagner gab uns einen exklusiven Einblick in ihre Kleiderauswahl. Dieses Jahr wird sie von Designer Alexis F. Gonzalez eingekleidet. Die Entscheidung fällt ihr alles andere als leicht. Kein Wunder, schließlich hat der Modemacher bereits Stars wie Sopranistin Claire Elizabeth Craig ausgestattet.
Doch warum ist der Abend für die ehemalige Miss Earth-Air so besonders?
„Beim Opernball darf man sich einmal im Jahr so richtig herausputzen. Als Jung-Mama genieße ich es richtig, stylingmäßig für einen Abend alles zu geben – um dann am nächsten Tag wieder in den Jogger zu schlüpfen“, erzählt sie lachend.
Natürlich spielt der große Auftritt eine wichtige Rolle. Dabei gerät die krone.tv-Lady ins Schwärmen und verrät uns ihren ultimativen Opernball-Tipp:
„Am Ball der Bälle will jeder mit seinem Kleid brillieren. Aber das richtige Kleid muss auch eines können: dem Gedränge in der Oper standhalten. Riesige Schleppen sind zwar schön, aber ein Anfängerfehler.“
Neben dem Look zählt für Katia aber vor allem eines: Komfort.
„Ich muss mich in dem Kleid wohlfühlen – nicht nur optisch, sondern auch körperlich. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn es zwickt. Das dürfen nur die Schuhe, wenn ich nach einer langen Ballnacht auf dem Weg nach Hause bin“, sagt sie schmunzelnd.
Welche Robe es am Ende wird, bleibt also spannend.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.