Auf diesen Herzensmensch kann Chris Steger zählen

So macht er etwa in dem Lied „Für immer und für di“ kein Geheimnis daraus, dass er sein Herz längst vergeben hat. Zeilen wie „Dia in die Augn schaun is des schenste Gfüh für mi“ widmet er offensichtlich seiner Herzensdame. Im offiziellen Musikvideo verkörpert eine hübsche Blondine Stegers Angebetete stellvertretend. Wem genau er den Song gewidmet hat, lässt sich Chris Steger aber nach wie vor nicht entlocken. Zu wichtig ist dem umschwärmten Musiker die Privatsphäre seiner Herzensmenschen.