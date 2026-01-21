Vorteilswelt
Sie steht hinter ihm

Auf diesen Herzensmensch kann Chris Steger zählen

Salzburg
21.01.2026 09:00
Chris Steger
Chris Steger(Bild: www.kurasch.com)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

In seinem neuen Album wird Musiker Chris Steger persönlich wie selten zuvor. Auch die Liebe spielt in seinen Liedern eine zentrale Rolle. Anfang Februar stellt der 22-Jährige sein musikalisches Werk in der Baumbar in Kaprun vor.

0 Kommentare

Über sein Privatleben schweigt Schlagerstar Chris Steger eisern. Normalerweise. Denn auf seinem neuen Album „Dahoam“ wird es persönlicher als jemals zuvor. „Ich erzähle in den Liedern aus meinem Leben. Da gehört natürlich auch die Liebe dazu“, sagt der 22-Jährige.

Immer an Chris’ Seite: Mama Anita packt an, wo sie nur kann.
Immer an Chris’ Seite: Mama Anita packt an, wo sie nur kann.(Bild: Andreas Tröster)

So macht er etwa in dem Lied „Für immer und für di“ kein Geheimnis daraus, dass er sein Herz längst vergeben hat. Zeilen wie „Dia in die Augn schaun is des schenste Gfüh für mi“ widmet er offensichtlich seiner Herzensdame. Im offiziellen Musikvideo verkörpert eine hübsche Blondine Stegers Angebetete stellvertretend. Wem genau er den Song gewidmet hat, lässt sich Chris Steger aber nach wie vor nicht entlocken. Zu wichtig ist dem umschwärmten Musiker die Privatsphäre seiner Herzensmenschen.

Mama Anita ist der Fels in der Brandung
Zu diesen zählt natürlich auch Chris Stegers Mama Anita. Sie begleitet ihren Sohn seit Beginn seiner Karriere vor rund sechs Jahren regelmäßig zu Auftritten. Meistens agiert sie dabei im Hintergrund, hat jedoch keine Probleme damit, auch einmal auf der Bühne neben ihrem Sohn zu stehen. Auch wenn es nur in der Funktion eines improvisierten Mikrofonständers ist, siehe Foto.

Vielleicht hat das Dream-Team schon in Kaprun seinen nächsten gemeinsamen Bühnenauftritt. Dort stellt Steger nämlich am 5. Februar in der Baumbar sein neues Album vor. Die 13 neuen Songs wird er für das anwesende Publikum unplugged – also ohne elektronische Verstärkung oder Effekte – zum Besten geben. „Dahoam“ ist ab sofort erhältlich.

Salzburg

