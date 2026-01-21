Vor dem Ring war noch der Schläger im Gepäck

Denn über die besten 32 kam der 29-Jährige bei den „großen Vier“ in elf Anläufen nie hinaus. Aber: Heuer ist alles anders. „Es ist das erste volle gemeinsame Jahr auf der Tour mit Francisco, also auch das erste Mal in Melbourne. Meine Ergebnisse bei den Grand-Slams sind natürlich zu wenig. Dieses Mal sind wir als Nummer neun aber auch gesetzt, das kann ein Vorteil sein.“