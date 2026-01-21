Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Doppel-Ass Miedler

Vor dem Ring war noch der Schläger im Gepäck

Sport
21.01.2026 09:30
Zum Jahresauftakt gab‘s für das österreichisch-portugiesische Duo den 250er-Titel in Brisbane.
Zum Jahresauftakt gab‘s für das österreichisch-portugiesische Duo den 250er-Titel in Brisbane.(Bild: AFP/WILLIAM WEST)
Porträt von Dorian Seistock
Von Dorian Seistock

Österreichs Tennis-Doppel-Star Lucas Miedler legte mit Partner Francisco Cabral (Por) bei den Australian Open einen Start nach Maß hin. Bisher blieb der Tullner bei den Majors glanzlos, heuer soll alles anders sein. Inklusive der Vorbereitung: Quasi keine Pause, dafür „heiße Matches“ im romantischen Urlaub.

0 Kommentare

Erste Runde, erster Sieg. Mit dem 7:6, 6:2 gegen das italienisch-ungarische Duo Bellucci und Marozsan ist der Auftakt der Australian Open für Österreichs Doppel-Nummer-1 Lucas Miedler und seinen portugiesischen Partner Francisco Cabral – zumindest ergebnistechnisch – nach Plan verlaufen. „Ein solider Start ins Turnier, vom Spiel her haben wir aber sicher noch Potenzial. Das gilt es in der nächsten Runde voll abzurufen“, weiß „Lux“, dass die Majors gnadenlos sind.

Denn über die besten 32 kam der 29-Jährige bei den „großen Vier“ in elf Anläufen nie hinaus. Aber: Heuer ist alles anders. „Es ist das erste volle gemeinsame Jahr auf der Tour mit Francisco, also auch das erste Mal in Melbourne. Meine Ergebnisse bei den Grand-Slams sind natürlich zu wenig. Dieses Mal sind wir als Nummer neun aber auch gesetzt, das kann ein Vorteil sein.“

Fürs Kängurufüttern war trotz dichtem Trainingsplan Zeit
Fürs Kängurufüttern war trotz dichtem Trainingsplan Zeit(Bild: Lucas Miedler)

Klar, auf Romantikurlaub ging’s mit damals „Noch-Freundin“ Volkje nach Abu Dhabi, der Ring war noch nicht im Gepäck – die Tennisschläger dafür schon. „Das waren schon heiße Duelle, am Ende hab ich mich aber knapp durchgesetzt“, grinste der Frischverlobte.

In Abu Dhabi ging „Lux“ vor seiner Volkje auf die Knie
In Abu Dhabi ging „Lux“ vor seiner Volkje auf die Knie(Bild: Lucas Miedler)

Im Anschluss stellte er dann nämlich die große Frage, startete das heimische Training mit Sebastian Ofner in Traiskirchen und hob am Christtag Richtung „Down Under“ ab. Ein bisschen Kängurus füttern, ein wenig Zeit mit der Zukünftigen und noch vor Silvester der offizielle Startschuss für die Vorbereitung. „Die Portugiesen (Cabral-Coach Luis Faria betreut die beiden auf der Tour, Anm.) waren richtig motiviert, das hat mir extrem getaugt“, brennt die Nummer 23 der Welt auf die kommenden Aufgaben.

Lesen Sie auch:
Julia Grabher steht in der zweiten Runde der Australian Open.
Duell mit Swiatek?
Julia Grabher kämpft sich erstmals in zweite Runde
20.01.2026
Australian Open
Gegner gibt auf! Jannik Sinner in zweiter Runde
20.01.2026
Tennis-Märchen
Mit rot-weiß-rotem Team zur Sensation des Jahres
20.01.2026

Der „Happy Slam“ als Trauerspiel
Mit dem Titel in Brisbane startete 2026 auch so wie 2025 endete, mit einem 250er-Titel. Besonders der Finalsieg gegen die britische Weltspitze Cash/Glasspool ging nach den beiden Niederlagen in Paris und Wien runter wie Wasser. In jedem Fall auch ein gutes Omen, denn dreimal dürfen Sie raten wer „Luci“ den letztjährigen „Happy Slam“ in Runde zwei zum Trauerspiel machte ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
215.112 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
142.579 mal gelesen
Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
111.237 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Mehr Sport
Doppel-Ass Miedler
Vor dem Ring war noch der Schläger im Gepäck
Ex-Profi Osman Bozkurt
Kreuzbandriss war für den Stürmer ein „Glücksfall“
Amdira-Youngster Savic
„Ich bin noch lange nicht am Ziel meiner Träume“
St. Pöltens Amoah
„Lass die anderen reden, wir schauen auf uns!“
Ski-Erfolgsgeschichte
Diese Kinder halten heute bei 120 Weltcupsiegen

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf