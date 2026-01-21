Am Weg nach Davos: Trumps Flugzeug musste umkehren

Trump zuversichtlich für Lösung

Einige Stunden vor seinem Start hatte sich Trump zuversichtlich, dass man eine Lösung finden werde, mit der die NATO und die USA „sehr glücklich“ sein werden. Gleichzeitig bekräftigte Trump seine Position, dass die USA Grönland aus Sicherheitsgründen bräuchten. Auf die Frage, wie weit er gehen würde, um die Insel in den Besitz der USA zu bringen, sagte Trump: „Das werden Sie sehen.“ Angesprochen darauf, dass die Grönländer nicht zu den USA gehören wollten, sagte Trump nun, wenn er mit ihnen spreche, würden sie sicher begeistert sein.