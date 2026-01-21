Kai Jan Krainer: Ein erprobter Widerspruchsjäger

„Entdecke ich einen Widerspruch, beginnt in meinem Kopf ein rotes Lamperl zu leuchten“, erklärt der frühere wirtschaftspolitische Berater von Ex-Kanzler Werner Faymann: „Auch wenn es nur kleine Widersprüche sind“, was ihm wohl gelegentlich als pingelig ausgelegt wird. Zwar bevorzugt Krainer faktenorientierte und sachliche Diskussionen, „Emotionen hab’ ich aber auch genug“, scherzt er im Gespräch mit der „Krone“.

Frühe SPÖ-Karriere

Nach seiner Matura in Wien trat er das Studium der Wirtschaftsinformatik an, schloss es aber nicht ab. Nebenbei hatte er bereits die Funktionen als Landeskoordinator der Aktion Kritischer Schülerinnen und Schüler (AKS) dann die des Wiener Landessekretärs der Sozialistischen Jugend inne, 1993 wurde er zum Bezirkssekretär der SPÖ Landstraße bestellt, ein Jahr später war er Landstraßer Bezirksrat.