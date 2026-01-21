Perfekt! ÖFB-Kicker kehrt nach Deutschland zurück

WM-Wirbel: Wie wahrscheinlich ist ein Boykott?
Stefan Posch kehrt in die deutsche Bundesliga zurück: Der ÖFB-Verteidiger unterschreibt bei Mainz 05!
Wie Sky berichtet, ist der Deal in trockenen Tüchern. Es gibt eine Einigung mit Poschs Stammverein FC Bologna und seinem Leih-Klub Como 1907, wo er zuletzt in der Serie A nur sporadisch zum Einsatz kam.
Leihe ohne Kaufoption
Es handelt sich um eine Leihe ohne Kaufoption. Bei den Mainzern soll der ÖFB-Kicker die nicht immer sattelfeste Defensive verstärken und damit helfen, die Klasse zu halten.
Zudem kennt der 28-Jährige die Bundesliga bereits – zwischen 2016 und 2023 absolvierte er insgesamt 109 Spiele in der höchsten deutschen Spielklasse für die TSG Hoffenheim.
