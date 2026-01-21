Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

1,4 Promille

Alkolenker krachte in Vorarlberg gegen Baum

Vorarlberg
21.01.2026 09:20
Das Unfallwrack in Hard.
Das Unfallwrack in Hard.(Bild: Shourot Maurice)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Schwerer Crash in der Vorarlberger Gemeinde Hard: Ein betrunkener 30-Jähriger setzte sich in der Nacht auf Mittwoch hinters Steuer und donnerte gegen einen Baum – dabei hatte er noch Riesenglück. 

0 Kommentare

Gegen 1 Uhr nachts war der 30-jährige Mann mit einem ebenso alten Beifahrer in seinem Boliden in der Bodenseegemeinde Hard unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle über den Wagen verlor, ins Schleudern geriet und in weiterer Folge gegen einen Baum am Straßenrand krachte. 

Die Einsatzkräfte hievten das Gefährt wieder auf die vier Räder.
Die Einsatzkräfte hievten das Gefährt wieder auf die vier Räder.(Bild: Shourot Maurice)
Totalschaden nach Crash in Hard.
Totalschaden nach Crash in Hard.(Bild: Shourot Maurice)

Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Wagen, dieser blieb am Radweg neben der Straße am Dach liegen. Fahrer und Beifahrer waren nach dem Unfall noch imstande, sich selbst aus dem komplett demolierten Pkw zu befreien. Mit Verletzungen unbestimmten Grades wurden sie schließlich ins Krankenhaus gebracht.  

Wie sich herausstellte, war der Lenker alles andere als nüchtern, als er sich hinters Steuer gesetzt hatte: Ein Test ergab einen Wert von 1,4 Promille Alkohol im Blut. Vom Führerschein kann sich der Mann vorerst verabschieden. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-2° / 3°
Symbol heiter
Bludenz
-3° / 6°
Symbol wolkenlos
Dornbirn
-3° / 4°
Symbol heiter
Feldkirch
-5° / 3°
Symbol heiter

krone.tv

krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Newsletter
Top-3

Gelesen

Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
215.112 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
142.579 mal gelesen
Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
111.237 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Mehr Vorarlberg
1,4 Promille
Alkolenker krachte in Vorarlberg gegen Baum
Ländle-Rodler
Für Yannick Müller platzte der Olympia-Traum
Landtagsanfrage
Covid-Personal: Neos nehmen Wallner ins Visier
ÖSV-Dame gesteht:
„Das ist ein sehr emotionaler Moment für mich“
Mildes Urteil
Kokaindealer kommt mit 150 Euro Geldbuße davon
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf