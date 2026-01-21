Alkolenker krachte in Vorarlberg gegen Baum

Schwerer Crash in der Vorarlberger Gemeinde Hard: Ein betrunkener 30-Jähriger setzte sich in der Nacht auf Mittwoch hinters Steuer und donnerte gegen einen Baum – dabei hatte er noch Riesenglück.
Gegen 1 Uhr nachts war der 30-jährige Mann mit einem ebenso alten Beifahrer in seinem Boliden in der Bodenseegemeinde Hard unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle über den Wagen verlor, ins Schleudern geriet und in weiterer Folge gegen einen Baum am Straßenrand krachte.
Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Wagen, dieser blieb am Radweg neben der Straße am Dach liegen. Fahrer und Beifahrer waren nach dem Unfall noch imstande, sich selbst aus dem komplett demolierten Pkw zu befreien. Mit Verletzungen unbestimmten Grades wurden sie schließlich ins Krankenhaus gebracht.
Wie sich herausstellte, war der Lenker alles andere als nüchtern, als er sich hinters Steuer gesetzt hatte: Ein Test ergab einen Wert von 1,4 Promille Alkohol im Blut. Vom Führerschein kann sich der Mann vorerst verabschieden.
