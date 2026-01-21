Kärntner ÖSV-Ass hakt die Olympischen Spiele ab

„Kommt gerade zur falschen Zeit!“

Für die Skiflug-WM ab Freitag in Oberstdorf (D) wurde er aber nicht nominiert. „Das kommt gerade zur falschen Zeit. Ich befinde mich in einer Aufbauphase, für ganz vorne reicht es aktuell nicht“, so der 23-Jährige, der im März bei der WM in Trondheim im Team-Bewerb Silber holte. Ab Donnerstag trainiert er in Ramsau. „Ich freue mich jetzt auf ein paar coole Trainingssprünge. Am Anfang der Saison habe ich das Gefühl etwas verloren, da fühlte es sich sehr nach Arbeit an. Aktuell finde ich wieder die Freude“, so Ortner.