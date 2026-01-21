Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Müller mit WM-Debüt

Kärntner ÖSV-Ass hakt die Olympischen Spiele ab

Kärnten
21.01.2026 08:59
Der Feldkirchner Maxi Ortner sprang in Sapporo auf Rang sieben.
Der Feldkirchner Maxi Ortner sprang in Sapporo auf Rang sieben.(Bild: EXPA/ Tadeusz Mieczynski)
Porträt von Lukas Töfferl
Von Lukas Töfferl

Am Sonntag fuhr der Feldkirchner Maxi Ortner noch beim Weltcup-Skispringen in Sapporo mit Rang sieben sein bestes Saisonergebnis ein. Für die Skiflug-WM in Oberstdorf wurde er aber nicht berücksichtigt, auch Olympia hat der WM-Teamsilberne von 2025 bereits abgehakt. Grund zur Freude hat indes der Klagenfurter Markus Müller. Er ist als Ersatzmann in Oberstdorf dabei.

0 Kommentare

Einen durchwachsenen Saisonstart legte Skispringer Maxi Ortner hin! Der Feldkirchner musste nach mäßigen Leistungen – ein 16. Platz auf der Kleinschanze in Falun im November war sein bestes Ergebnis – zwischenzeitlich in den Conti-Cup. Dort ersprang er sich einen Platz für die Vierschanzentournee, feierte am Sonntag in Sapporo (Jap) mit Rang sieben sein bestes Saisonergebnis.

Maxi Ortner (re.) verpasst die Skiflug-WM in Oberstdorf.
Maxi Ortner (re.) verpasst die Skiflug-WM in Oberstdorf.(Bild: GEPA)

„Kommt gerade zur falschen Zeit!“
Für die Skiflug-WM ab Freitag in Oberstdorf (D) wurde er aber nicht nominiert. „Das kommt gerade zur falschen Zeit. Ich befinde mich in einer Aufbauphase, für ganz vorne reicht es aktuell nicht“, so der 23-Jährige, der im März bei der WM in Trondheim im Team-Bewerb Silber holte. Ab Donnerstag trainiert er in Ramsau. „Ich freue mich jetzt auf ein paar coole Trainingssprünge. Am Anfang der Saison habe ich das Gefühl etwas verloren, da fühlte es sich sehr nach Arbeit an. Aktuell finde ich wieder die Freude“, so Ortner.

Die Olympischen Spiele in Cortina hat er im Kopf bereits abgehakt. „Wenn man sich ansieht, wie die Kollegen aktuell springen, bin ich zu 100 Prozent nicht dabei. Aber ich bin noch jung, werde noch meine Chancen bekommen!“

Markus Müller wurde für die Skiflug-WM in Oberstdorf als Ersatzmann nominiert.
Markus Müller wurde für die Skiflug-WM in Oberstdorf als Ersatzmann nominiert.(Bild: Andreas Tröster)

Müller hofft auf sein WM-Debüt
Neben Daniel Tschofenig ist jedoch mit Markus Müller auch ein zweiter Kärntner dabei. Der Klagenfurter ist als Ersatzmann vorgesehen, feiert sein WM-Debüt bei den Herren. Der 23-Jährige ist überhaupt erst zum dritten Mal beim Skifliegen dabei. 2023 qualifizierte er sich über die nationale Gruppe für den Weltcup am Kulm, wurde am Ende 31. Im Vorjahr wurde er kurzfristig für den letzten Saison-Bewerb in Planica einberufen, flog dort mit seiner persönlichen Bestweite von 232,5 Metern auf Rang 14.

Lesen Sie auch:
Carmen Spielberger hat noch Nachwehen vom Trainingssturz in Tarvis.
MRT am Dienstag
ÖSV-Talent nach Sturz: „Ist halt ein Berufsrisiko“
20.01.2026

„Möchte mich im Training empfehlen“
„Da habe ich mein Fluggefühl unter Beweis gestellt. Ich glaube, das ist der Grund dafür, dass ich dabei bin“, freut sich Müller, der am Donnerstag auf jeden Fall die Trainingssprünge mitnehmen wird. In den Einzelbewerb schaffen es fünf Athleten. Da sind Stephan Embacher, Stefan Kraft, Daniel Tschofenig, Manuel Fettner und Jan Hörl in der Pole. „Klar sie haben den Vortritt! Ich möchte mich aber im Training empfehlen. Im Skispringen kann es ganz schnell gehen“, so Müller.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Newsletter
Top-3

Gelesen

Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
213.470 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
142.294 mal gelesen
Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
110.286 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Mehr Kärnten
Müller mit WM-Debüt
Kärntner ÖSV-Ass hakt die Olympischen Spiele ab
Krone Plus Logo
Wie wir vorsorgen
Richtige Altersvorsorge: „Sparbuch ist zu wenig“
Streit unter Paar:
Mann ging auf seine Lebensgefährtin los
Krone Plus Logo
Neue Grenzstrategie
Darum kontrollieren Polizei und Heer Autolenker
Diesmal in Spittal
Wieder ein Diebstahl mit dem Wassertrick!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf