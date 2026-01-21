„Demütigende Niederlage“: Bangen nach Mega-Blamage

Was für eine Mega-Blamage für Manchester City! Nach der 1:3-Pleite am Dienstagabend in der Champions League gegen Bodö/Glimt muss sich das Star-Ensemble von Pep Guardiola harte Kritik gefallen lassen. Nun steht der England-Gigant mächtig unter Druck.
Von einer „demütigenden Niederlage in der Champions League“, schreibt die „Sun“. „Nach dieser desaströsen Nacht ist Pep Guardiola geschwächt und muss am kommenden Mittwoch Galatasaray schlagen, um überhaupt noch eine Chance auf einen Platz unter den Top-8 zu haben.“
Während „Citizens“ nun um den direkten Einzug ins Achtelfinale bangen müssen, feierte der norwegische Meister, der sich im Play-off deutlich gegen Sturm Graz durchgesetzt hatte, den ersten Sieg in der laufenden Ligaphase. Eine Riesensensation!
Haaland: „Es ist blamabel“
Auch Erling Halaand war fassungslos. „Wir geben unser Bestes, aber irgendetwas fehlt. Ich übernehme die Verantwortung, gemeinsam mit Rodri, mit Donnaruma, mit Reijnders, mit den erfahrenen Spielern. Ich will niemandem die Schuld geben, aber wir müssen mehr Verantwortung übernehmen“, schnaufte der Super-Stürmer im Gespräch mit Sky.
Und weiter „Wir sind Manchester City. Ich übernehme die volle Verantwortung, dass ich nicht in der Lage war, Tore zu schießen, so wie ich es machen sollte. Es ist blamabel. Bodo hat unglaublich gut Fußball gespielt und verdient gewonnen.“
