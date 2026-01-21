Lebenslang für Mörder von Japans Ex-Premier Abe

Machte Abe für Ruin der Mutter verantwortlich

Yamagami soll Abe laut japanischen Medien ins Visier genommen haben, weil er den Politiker der Liberaldemokratischen Partei (LDP) mit der als Moon-Sekte bekannten Vereinigungskirche in Verbindung brachte, die er für finanzielle Schwierigkeiten seiner Familie verantwortlich macht. Seine Mutter hatte als Beweis ihres Glaubens etwa 100 Millionen Yen (damals umgerechnet etwa eine Million Dollar) an die Kirche gespendet.