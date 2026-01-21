Kult-Gastronom starb: Ort bangt um Kaffeehaus

Zum Illy-Kaffee servierte er nicht nur hausgemachte Mehlspeisen, sondern stets auch ein paar nette Worte: Franz Lex war ein Gastronom der alten Schule, ein Charmeur und Liebhaber der schönen Künste. Sein Café auf dem Stainzer Hauptplatz war über viele Jahre Treffpunkt für Jung und Alt: An der Theke trank man einen schnellen Espresso, in der Sitzecke schmökerte man in internationalen Zeitungen oder tauschte sich über Gott und die Welt aus. „Diese Lokalität hat das gewisse Etwas“, urteilte einst der „Gault Millau“.