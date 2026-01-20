Trump bedroht Macron mit Mega-Champagner-Zöllen

Dabei ist nur, wer zahlt

Der „Friedensrat“ war ursprünglich zur Überwachung des Wiederaufbaus im Gazastreifen ins Leben gerufen worden. In der achtseitigen Charta der Initiative wird das Palästinensergebiet jedoch nicht ausdrücklich genannt. Für einen ständigen Sitz in Trumps „Friedensrat“ sollen Mitgliedstaaten eine Gebühr in Höhe von mehr als einer Milliarde Dollar zahlen. Wer sie nicht begleicht, hat nur Anrecht auf einen dreijährigen Sitz in dem Gremium.