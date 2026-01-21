Vorteilswelt
Geburt vor Ort?

Rumänin stieg eilig aus Bus, dann kam es zum Drama

Burgenland
21.01.2026 08:00
Von Christoph Budin , Irina Stöckl und Karl Grammer

Nach dem grausigen Fund eines toten, vermutlich erfrorenen, Neugeborenen an der burgenländischen Grenze liefert Videomaterial erste Hinweise darauf, dass das Baby möglicherweise direkt vor Ort zur Welt gekommen sein könnte. Auch die Suche nach einer rumänischen Pflegekraft geht weiter.

Laut „Krone“-Infos ist auf den Überwachungsaufnahmen (die nicht öffentlich germacht wurden) eine Frau zu sehen, die aus einem rumänischen Bus eilig aussteigt, in Richtung eines toten Kamerawinkels geht und Minuten später zurückkehrt. Gemeinsam mit dem Busfahrer legt sie die Sporttasche mit dem Kind neben einen Mistkübel – dies geschah bereits am Sonntag gegen 9 Uhr.

Polizei und Landeskriminalamt fahnden weiterhin nach der Pflegerin.
Polizei und Landeskriminalamt fahnden weiterhin nach der Pflegerin.(Bild: Christian Schulter)

Geburt könnte vor Ort gewesen sein
Bei der Frau soll es sich neuesten Erkenntnissen zufolge um eine rumänische Pflegekraft handeln. Polizei und Landeskriminalamt fahnden weiterhin nach ihr, dem Bus und dem Fahrer. Die Suche erstreckt sich inzwischen bis nach Deutschland. Nach ersten Rückschlüssen aufgrund des Filmmaterials könnte es vor Ort zur Geburt gekommen sein.  

Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Neue Details
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
20.01.2026
Inklusive Selbsttest
Nach Geburt: Schwere Depression statt Mutterglück
20.01.2026
Bei Grenze Nickelsdorf
Reisende finden Leiche eines neugeborenen Mädchens
20.01.2026

Den grausigen Fund hatten Reisende am Sonntag gegen 13 Uhr gemacht. Ihnen ist eine schwarze Sporttasche aufgefallen, die im Freien abgestellt war. Darin ein Baby, reglos, ohne einen Funken Leben. Diese erschütternde Nachricht sorgte für helle Aufregung am Einsatzort. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des Neugeborenen feststellen.

Neugeborenes könnte erfroren sein
Eine Obduktion des Baby-Leichnams hat die Staatsanwaltschaft Eisenstadt angeordnet. Die Untersuchungen sind im Gang, das Ergebnis warten die Behörden ab. Vermutet wird, dass das Neugeborene am Leben war, als es an der Grenze ausgesetzt wurde. Sonntag herrschte Eiseskälte vor. Im windigen Nickelsdorf hatte das Wetterthermometer bis zu minus acht Grad Celsius angezeigt. In den vier Stunden bis zum Notruf könnte die Kleine erfroren sein.

Vergleichbare Fälle
Erst vergangenen Sommer hatte der Schock-Fund einer Babyleiche im Kärntner Europapark nahe dem Wörthersee in Klagenfurt Entsetzen ausgelöst. Der tragische Fall ist noch nicht aufgeklärt, die Polizei sucht seither ein junges Pärchen per Phantombildern.

