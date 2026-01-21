Rumänin stieg eilig aus Bus, dann kam es zum Drama

Neugeborenes könnte erfroren sein

Eine Obduktion des Baby-Leichnams hat die Staatsanwaltschaft Eisenstadt angeordnet. Die Untersuchungen sind im Gang, das Ergebnis warten die Behörden ab. Vermutet wird, dass das Neugeborene am Leben war, als es an der Grenze ausgesetzt wurde. Sonntag herrschte Eiseskälte vor. Im windigen Nickelsdorf hatte das Wetterthermometer bis zu minus acht Grad Celsius angezeigt. In den vier Stunden bis zum Notruf könnte die Kleine erfroren sein.