Waldbrand wegen Böller? Polizei sucht Zeugen

Kurz vor 20 Uhr ging bei der Leitstelle Tirol die Meldung ein, dass am Weerberg im Bereich „Sunnbichl“ ein Waldbrand ausgebrochen sei. Beim Eintreffen der Feuerwehr standen bereits die Wurzelstöcke von vier Bäumen sowie trockenes Laub und am Boden liegende Äste in Brand, so die Polizei.