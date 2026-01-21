Vorteilswelt
Anrainer hörten Knall

Waldbrand wegen Böller? Polizei sucht Zeugen

Tirol
21.01.2026 09:01
Unterhalb der Weerberger Landesstraße brach der Brand aus.
Unterhalb der Weerberger Landesstraße brach der Brand aus.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Feueralarm am Dienstagabend am Weerberg im Tiroler Bezirk Schwaz: In einem Waldstück war ein Brand ausgebrochen. Die Polizei geht davon aus, dass dieser durch pyrotechnische Gegenstände ausgelöst wurde. Anrainer hätten zudem einen lauten Knall gehört. Die Ermittler hoffen jetzt auf Hinweise und suchen mögliche Zeugen!

Kurz vor 20 Uhr ging bei der Leitstelle Tirol die Meldung ein, dass am Weerberg im Bereich „Sunnbichl“ ein Waldbrand ausgebrochen sei. Beim Eintreffen der Feuerwehr standen bereits die Wurzelstöcke von vier Bäumen sowie trockenes Laub und am Boden liegende Äste in Brand, so die Polizei.

Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern.
Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern.(Bild: ZOOM Tirol)

Brand zum Glück rasch unter Kontrolle
Die Einsatzkräfte konnten die Situation schließlich rasch unter Kontrolle bringen und den Brand unterhalb der L301 Weerberger Landesstraße erfolgreich bekämpfen. Die Straße musste während des Einsatzes für rund eine Stunde komplett gesperrt werden.

Zitat Icon

Es konnte erhoben werden, dass gegen 19.45 Uhr mehrere Bewohner von umliegenden Wohnhäusern ein lautes Knallgeräusch wahrgenommen hatten.

Ermittler von der Polizei

Aber was hat das Feuer ausgelöst? „Es konnte erhoben werden, dass gegen 19.45 Uhr mehrere Bewohner von umliegenden Wohnhäusern ein lautes Knallgeräusch wahrgenommen hatten“, heißt es vonseiten der Ermittler.

Polizei hofft auf Hinweise
Laut bisherigem Ermittlungsstand müsse davon ausgegangen werden, dass das Feuer durch pyrotechnische Gegenstände ausgelöst worden ist. Die Ermittler suchen jetzt mögliche Zeugen.

Zweckdienliche Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen an die Polizei Schwaz unter der Telefonnummer: 059 133/7250.

Ähnliche Themen
Tirol
PolizeiFeuerwehr
Waldbrand
Loading
Tirol

