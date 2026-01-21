Waldbrand wegen Böller? Polizei sucht Zeugen

Feueralarm am Dienstagabend am Weerberg im Tiroler Bezirk Schwaz: In einem Waldstück war ein Brand ausgebrochen. Die Polizei geht davon aus, dass dieser durch pyrotechnische Gegenstände ausgelöst wurde. Anrainer hätten zudem einen lauten Knall gehört. Die Ermittler hoffen jetzt auf Hinweise und suchen mögliche Zeugen!
Kurz vor 20 Uhr ging bei der Leitstelle Tirol die Meldung ein, dass am Weerberg im Bereich „Sunnbichl“ ein Waldbrand ausgebrochen sei. Beim Eintreffen der Feuerwehr standen bereits die Wurzelstöcke von vier Bäumen sowie trockenes Laub und am Boden liegende Äste in Brand, so die Polizei.
Brand zum Glück rasch unter Kontrolle
Die Einsatzkräfte konnten die Situation schließlich rasch unter Kontrolle bringen und den Brand unterhalb der L301 Weerberger Landesstraße erfolgreich bekämpfen. Die Straße musste während des Einsatzes für rund eine Stunde komplett gesperrt werden.
Es konnte erhoben werden, dass gegen 19.45 Uhr mehrere Bewohner von umliegenden Wohnhäusern ein lautes Knallgeräusch wahrgenommen hatten.
Ermittler von der Polizei
Aber was hat das Feuer ausgelöst? „Es konnte erhoben werden, dass gegen 19.45 Uhr mehrere Bewohner von umliegenden Wohnhäusern ein lautes Knallgeräusch wahrgenommen hatten“, heißt es vonseiten der Ermittler.
Polizei hofft auf Hinweise
Laut bisherigem Ermittlungsstand müsse davon ausgegangen werden, dass das Feuer durch pyrotechnische Gegenstände ausgelöst worden ist. Die Ermittler suchen jetzt mögliche Zeugen.
Zweckdienliche Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen an die Polizei Schwaz unter der Telefonnummer: 059 133/7250.
