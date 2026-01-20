FPÖ-Radio ging ohne Musiklizenzen auf Sendung

Die AKM hält dazu fest, dass Urheberinnen und Urheber selbst über die Wahrung ihrer geistigen Interessen entscheiden können. Sie können die Nutzung ihrer Werke untersagen, wenn dadurch persönliche Rechte verletzt werden. Ohne eine solche Untersagung dürfen Songs grundsätzlich gespielt werden, sofern sie im gemeldeten Musikprogramm enthalten sind, das die Grundlage für die Abrechnung bildet.

Nach Angaben der FPÖ wurde „Austria First“ bislang rund 40.000 Mal heruntergeladen. Zum Abruf stehen unter anderem ein Interview mit FPÖ-Chef Herbert Kickl sowie weitere Beiträge aus dem Umfeld der Partei.