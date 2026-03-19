Was den Minister und Parov Stelar verbindet

Weit mehr als „nur“ Musiker

Allerdings, wie der Autor dieser Zeilen bereits mehrfach berichtete, absolvierte der 51-jährige Musiker nicht nur ein Studium für angewandtes Design an der Universität der oberösterreichischen Landeshauptstadt, sondern ist mittlerweile zum Universalkünstler mutiert. Und so wunderte es nicht, dass er als Maler jetzt auch wieder eine neue Fanbasis generiert. Und da schau her, auch Minister Wolfgang Hattmannsdorfer gehört zu ihnen dazu. So wie Schauspielerin Nina Proll.