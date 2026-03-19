Erstmals im DFB-Team! Debütant in Nagelmanns Kader

Lennart Karl dürfte es erstmals in den Kader der deutschen A-Nationalmannschaft schaffen. Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, soll Bundestrainer Julian Nagelsmann den Bayern-Youngster für die Testspiele gegen die Schweiz (27. März) und Ghana (30. März) nominieren.
Bislang stand Karl nur für die U21 auf dem Platz, auch in der WM-Qualifikation verzichtete Nagelsmann auf den 18-Jährigen. Dank der Leistungen der vergangenen Wochen und Monate habe es der Offensivprofi nun jedoch in die A-Auswahl geschafft, heißt es.
Bärenstarke Zahlen
Karls Saison in Zahlen: In 33 Einsätzen brachte es der Teenager in der laufenden Saison auf acht Tore und sechs Assists. Allein in der Champions League hat der Frammersbacher vier Tore und zwei Vorlagen zu Buche stehen.
Darf Karl nun auch bald im Nationalteamtrikot Torbeteiligungen verzeichnen? Die Chance dazu dürfte er jedenfalls bekommen ...
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