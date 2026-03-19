Nach der Osterjause geht‘s ab zur großen Puckjagd

Mitmachen und gewinnen

Die „Steirerkrone“ macht‘s möglich und bringt Sie zu Ostern zu diesem Highlight auf Eis. Wir verlosen 50x2 Tickets für das Finalspiel am Samstag, 4. April 2026, im Merkur Eisstadion in Graz. Lassen Sie sich dieses Event für die ganze Familie, das auch perfekt für einen Oster-Ausflug genutzt werden kann, nicht entgehen. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 22. März 2026, 23.59 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.