Nach der Osterjause geht‘s ab zur großen Puckjagd

Beim Final-Four-Turnier der Austrian Women‘s Hockey League (kurz AWHL, vormals Dameneishockey-Bundesliga) spielen sich im April in Graz die vier besten Frauen-Eishockeyteams des Landes den Titel aus. Mit der „Krone“ können Sie Karten für dieses Highlight zu Ostern gewinnen.
Am Freitag, 3. April, und Samstag, 4. April, wird im Merkur Eisstadion in Graz der zweite Champion der win2day Austrian Women’s Hockey League ermittelt. Wie bereits im Vorjahr kämpfen Titelverteidigerinnen Sabres St. Pölten, die KSV Highlanders und die Lakers Kärnten um den Meistertitel. Mit den VSV Lady Hawks ist zudem ein Neuling im Teilnehmerfeld vertreten.
Zwar haben die Gastgeberinnen der Graz99ers Huskies die Qualifikation nicht geschafft, mit den KSV Highlanders geht trotzdem ein steirisches Team an den Start. Die Kapfenbergerinnen mussten sich in der vergangenen Saison im Finale den Sabres St. Pölten geschlagen geben. Die Niederösterreicherinnen starten auch heuer favorisiert und topgesetzt in das Turnier.
Spielplan Halbfinale:
Fr, 03.04.26, 12:00 Uhr: Halbfinale 1
Fr, 03.04.26, 15:00 Uhr: Halbfinale 2
Spiel um Platz 3:
Sa, 04.04.26, 14:00 Uhr
Finale:
Sa, 04.04.26, 17:00 Uhr
Event für die ganze Familie
Neben hochklassigem Eishockey erwartet die Besucherinnen und Besucher auch abseits des Eises ein abwechslungsreiches Programm: Unter anderem wird Virginia Ernst am Samstag, 4. April, ihre neue Single „Love Is the Only Thing“ live präsentieren. Dazu gibt‘s zahlreiche Mitmach-Stationen für kleine und große Besucherinnen und Besucher.
Mitmachen und gewinnen
Die „Steirerkrone“ macht‘s möglich und bringt Sie zu Ostern zu diesem Highlight auf Eis. Wir verlosen 50x2 Tickets für das Finalspiel am Samstag, 4. April 2026, im Merkur Eisstadion in Graz. Lassen Sie sich dieses Event für die ganze Familie, das auch perfekt für einen Oster-Ausflug genutzt werden kann, nicht entgehen. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 22. März 2026, 23.59 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Steirer-Letter“ Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.