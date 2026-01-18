Tanner: „Atmosphäre in Regierung ist sehr gut“

Kommt längere Wehrpflicht?

Als wahrscheinlich gilt, dass eine Verlängerung der Wehrpflicht vorgeschlagen wird. Diese Entscheidung muss laut Tanner gemeinsam mit dem Zivildienst betrachtet werden: „Denn wenn man jetzt ausschließlich den Wehrdienst verlängern würde und den Wehrersatzdienst nicht, dann würde das ja wohl zu einer sinkenden Zahl bei den Rekruten führen.“ Um das umzusetzen, ist eine Zweidrittelmehrheit im Parlament nötig. „Ich gehe davon aus, dass jeder seine Verantwortung dann auch wahrnehmen wird. Da habe ich jetzt nicht wirklich so eine große Sorge, weil sich die Welt verändert hat, nun muss man Dinge neu bewerten“, sagte die Ministerin mit Blick auf die SPÖ und NEOS, die sich in der Vergangenheit gegen eine Verlängerung der Wehrpflicht ausgesprochen haben.