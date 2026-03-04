Burgenländer sind im Ferienparadies gefangen

Krisenerprobte Urlauber

Schon jetzt ist ein Verdienstentgang fix, denn eine Kundenbetreuung ist von der Insel aus nicht möglich. Auch die Erholung ist beim Teufel: „Draußen ist es schweineheiß und auch in der Unterkunft kann man schwer kühlen Kopf bewahren. Die Ungewissheit, wann uns endlich ein Flieger nachhause bringt, macht mürbe und angespannt. Wir starren den ganzen Tag aufs Handy, in der Hoffnung, eine Nachricht vom Reiseveranstalter oder dem Außenministerium zu erhalten. Leider vergeblich!“, seufzt das Paar, das sich mit Odysseen auskennt.