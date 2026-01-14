Kommission im Endspurt: Zivildienst am Prüfstand

Bis zur letzten Minute dürfte gerungen werden, ehe nächsten Dienstag die Wehrdienstkommission ihren Bericht zur Zukunft des Bundesheers vorstellen soll. Die Materie ist brisant, ein erster Termin Ende des Vorjahres verstrich, aus der Kommission hieß es nur, dass die Arbeit „beinahe beendet“ sei.