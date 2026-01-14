Kommission im Endspurt: Zivildienst am Prüfstand

Jetzt Traumaufenthalt in den Alpen sichern
Park Igls Medical Spa
Am kommenden Dienstag, dem Tag der Wehrpflicht, soll die Wehrdienstkommission ihren Bericht zur Weiterentwicklung des Bundesheeres vorstellen. Daran hängt auch die Zukunft des Zivildiensts. Eine im Raum stehende Verlängerung wird unterschiedlich bewertet: als Bremsklotz, aber auch als Sprungbrett.
Bis zur letzten Minute dürfte gerungen werden, ehe nächsten Dienstag die Wehrdienstkommission ihren Bericht zur Zukunft des Bundesheers vorstellen soll. Die Materie ist brisant, ein erster Termin Ende des Vorjahres verstrich, aus der Kommission hieß es nur, dass die Arbeit „beinahe beendet“ sei.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.